Parte stasera, mercoledì 4 settembre, su Real Time la nuova stagione di Matrimonio a prova vista - Italia, uno dei docu-reality più discussi dal pubblico televisivo italiano. Dopo un anno di pausa, e il passaggio dal gruppo Sky a quello Discovery, il programma si appresta a far nuovamente parlare di sé, con tre nuove coppie pronte a mettersi alla prova sposandosi "al buio".

Sei coppie convolano a nozze 'al buio'

Matrimonio a priva vista - Italia si presenta, prima di tutto, come un esperimento sociale: sei single accetteranno la sfida di sposarsi con un perfetto sconosciuto e l'incontro avverrà solamente davanti all'altare (il matrimonio si svolgerà con il rito civile).

Le coppie verranno scelte da un team di esperti, che le formerà in base ad alcune affinità in comune. L'arduo compito spetterà al sociologo Mario Abis, alla dottoressa Nada Loffredi e allo psicoterapeuta Fabrizio Quattrini. Dopo il matrimonio, le coppie dovranno convivere per cinque settimane e alla fine, di comune accordo, decideranno se rimanere insieme o separarsi.

Matrimonio a prima vista: dove guardarlo in streaming e in tv

I primi due episodi del programma sono già disponibili nella piattaforma web, a pagamento, di Discovery: Dplay Plus.

La messa in onda televisiva è prevista, come già detto in precedenza, stasera, a partire dalle 21.10, su Real Time. Il docu-reality è visibile, in contemporanea, in streaming gratuito su Dplay.