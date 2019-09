Nelle puntate di Una vita su Canale 5 in onda da lunedì 9 a sabato 14 settembre, come sempre tanti avvenimenti importanti e storyline che lasceranno i telespettatori con il fiato sospeso. Che cosa succederà in quel di Acacias? Moises sarà pericolosamente nelle mani di Samuel, che ha ricattato il pediatra affinché provochi un grave morbo al povero innocente. Intanto Arturo dovrà stare attento al nuovo assistente che, non si sa per quale oscuro motivo, scambierà il prezioso unguento che potrebbe ridargli la vista con della semplice acqua. Il mistero si infittisce.

Anticipazioni Una vita da lunedì 9 a sabato 14 settembre su Canale 5

Le nuove puntate di Una Vita si aprono con la scoperta di Antonito che, finalmente, saprà chi è il responsabile della disfatta del suo progetto. Si tratta di Lolita, rea di aver distrutto accidentalmente il tergilune. Antonito non si perderà d'animo e, recuperati i preziosi bozzetti, si impegnerà per ottenere la sua qualifica. Nel frattempo, le condizioni di Arturo non miglioreranno affatto e Silvia dovrà pensare a come gestire la situazione.

Purtroppo, l'unica soluzione sarà quella di contattare un assistente per non vedenti. Inutile dire che il Valverde verrà sopraffatto dalla depressione e da un penoso senso di frustrazione. Felipe avrà una brutta notizia che potrebbe causare seri guai, in quanto Blasco sta per riottenere la libertà.

Nuove puntate di Una Vita con il bieco ricatto di Samuel

Le anticipazioni di Una Vita relative alle puntate settimanali dal 9 al 14 settembre su Canale 5 raccontano che continuerà il piano malefico di Samuel, volto a peggiorare le condizioni di salute di Moises.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Una Vita TV Soap

Per chi non lo sapesse, il malefico Alday ha convinto il medico a somministrare dei particolari medicinali per far del male al bimbo. Tuttavia il dottor Guillen, questa volta si ribellerà dicendo chiaramente a Samuel di non voler essere più complice delle sue malefatte. Il malvagio gioielliere però, continuerà a ricattarlo. La conseguenza sarà che Moises starà sempre più male, affetto da una terribile febbre che non accenna a diminuire. Non sapendo più cosa fare, il dottore chiederà ad un altro suo collega di curare il piccolo, evitando che muoia per volere di Samuel.

Diego vuole uccidere il fratello nelle trame settimanali di Una Vita

Samuel verrà sapere del tradimento del dottor Guillen e sarà sul punto di ucciderlo. L'intervento fortuito di Inigo lo farà desistere dal commettere l'ennesimo delitto. Il pediatra, forse per liberarsi dai sensi di colpa, dirà a Blanca e Diego che è stato Samuel a far ammalare improvvisamente Moises. I due non diranno nulla all'Alday, preferendo studiare nei minimi dettagli il piano per metterlo finalmente in ginocchio.

Riera offrirà loro il suo prezioso appoggio. Intanto, il dottor Estevez, che prenderà il posto di Guillen, con delle cure innovative riuscirà ad evitare il peggio e a far guarire dalla febbre alta il povero innocente. Samuel non si perderà d'animo e corromperà un infermiere affinché impedisca a Blanca e Diego di portare via il piccolino dall'ospedale. Infine, le anticipazioni di Una Vita dal 9 al 14 settembre raccontano che lo strano assistente assoldato da Silvia per curare il Valverde mostrerà un lato oscuro.

L'ambiguo individuo scambierà la medicina di Arturo in grado di potergli ridonare la visita con un flacone d'acqua. Che cosa avrà in mente?