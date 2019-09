Temptation Island Vip non è ancora iniziato ma, secondo le indiscrezioni, pare che i colpi di scena non mancheranno. Una delle coppie in gioco avrebbe lasciato il programma in anticipo e sarebbe stata sostituita dal figlio di Pippo Franco, Gabriele e la sua fidanzata, Silvia Tirado.

Nuova coppia a Temptation Island Vip

La prima puntata del reality, che vede protagoniste coppie famose mettere alla prova il loro amore, andrà in onda il 9 settembre.

Secondo quanto riporta il portale "Il vicolo delle news", sarebbe stata la stessa Maria De Filippi, in una registrazione di Uomini e donne, a spiegare quello che succederà nella prossima edizione di Temptation Island Vip. Una delle coppie avrebbe abbandonato in anticipo il programma e sarebbe stata sostituita dal figlio del famoso comico Pippo Franco con la sua compagna. La De Filippi non ha fatto il nome della coppia uscente, ma stando a quanto successo su Instagram pochi giorni fa, si potrebbe facilmente pensare che si tratti di Pago e Serena Enardu.

Il cantante ha pubblicato dei video sul social che hanno fatto subito pensare all'abbandono, anche se la sorella della sua fidanzata è subito intervenuta tentando di risolvere la situazione. Elga ha pensato di rassicurare i follower affermando, in un video, che Pago non era fuggito dal programma e che il pubblico avrebbe capito tutto guardando le puntate.

In questo modo Pago avrebbe infranto anche il regolamento dello show che chiede ai suoi partecipanti assoluto silenzio fino alla messa in onda delle puntate registrate.

A quanto pare, Serena si sarebbe avvicinata al single Alessandro sin dalle prime ore del programma, scatenando così la gelosia nel compagno. La ragazza, in un video mostrato in studio da Maria De Filippi, si dispera in riva al mare, probabilmente a causa della confusione creata dal tentatore. Tutto, nelle anticipazioni di Temptation Island Vip farebbe pensare che la coppia sostituita sia proprio quella del cantante, ma non è detto che sia così.

Una edizione ricca di colpi di scena

Certamente quella di quest'anno sarà un'edizione molto movimentata. Si è parlato anche di una reazione molto forte da parte di Er Faina dopo aver visto un video della sua fidanzata, mentre Ciro Petrone è scappato dal suo villaggio per andare a trovare la sua amata compagna Federica Caputo. L'aria di crisi e gelosia ha colpito anche Anna Pettinelli, molto arrabbiata per il comportamento assunto dal suo compagno Stefano Andrea Macchi nei confronti delle single del villaggio.

Gabriele Franco e Silvia Tirado si sarebbero ambientati molto bene nel programma: a dimostrarlo sarebbe un video in cui si vede il ragazzo ballare su una barca in compagnia di due single. Non resta che aspettare lunedì per saperne di più.