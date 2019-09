Nelle puntate di Una vita dal 2 al 6 settembre in onda su Canale 5, Diego scoprirà finalmente chi è stato a farlo cadere nel dirupo. Insieme a Blanca, l'Alday verrà a sapere oscuri retroscena sul fratello malvagio Samuel. La disavventura del rapimento di Moises si tingerà dunque di tinte ancora più fosche.

Una vita anticipazioni puntate Canale 5: Diego scopre la verità su Samuel

Nella puntata di Una vita di oggi lunedì 2 settembre su Canale 5, Casilda e Lolita saranno molto preoccupate per lo strano comportamento di Servante.

Non che l'uomo abbia sempre tenuto un comportamento tra le righe, ma questa volta sarà più strano del solito. Le due donne cercheranno invano di trovare il bandolo della matassa, senza però arrivare ad alcuna conclusione.

Martedì 3 settembre, Diego e Blanca riusciranno a trovare la lettera dell'investigatore Riera, nella quale sono celati importanti segreti riguardo le malefatte di Ursula e Samuel.

I due però decideranno di non dire nulla all'Alday, proseguendo con il loro piano. Diego scoprirà inoltre che è stato proprio suo fratello a pianificare l'incidente in carrozza nel quale viaggiavano con Moises e che finì poi nel dirupo. Inoltre, capirà che le lettere ricevute da suo padre Jaime furono scritte in realtà da Samuel. Diego si sentirà raggelare il sangue.

Anticipazioni settimanali Una vita: Arturo si sottopone all'operazione

Nell'episodio di mercoledì 4 settembre di Una vita, Diego riceverà un'altra lettera inquietante da parte dell'investigatore Riera, nella quale gli chiederà di incontrarlo in quanto ha delle informazioni importanti su Samuel.

Le anticipazioni di giovedì 5 settembre svelano che finalmente Pena riuscirà a scampare alla pena di morte ed a uscire dal carcere grazie alla testimonianza di Cesareo raccolta da Felipe. Si avvicina inoltre il giorno più importante di Arturo, nel quale dovrà sottoporsi al delicato intervento che potrebbe sì ridargli la vista, ma anche farlo rimanere cieco per sempre. Il dottore non avrà notizie totalmente positive: nonostante non abbia perso la vista, al colonnello Valverde rimarrà un residuo di cataratta.

Un'amara consapevolezza nelle puntate di Una vita dal 2 al 6 settembre

Finalmente, nella puntata della soap in onda venerdì 6 settembre, Blanca e Diego apprenderanno tutta la verità dall'investigatore Riera. E' stato Samuel a pianificare l'assalto alla carrozza nel quale viaggiavano in compagnia di Moises. Inoltre, il responsabile della caduta di Diego nel dirupo, altri non è che il perfido Alday.

La situazione si farà alquanto complicata. Le anticipazioni delle puntate di Una vita in onda su Canale 5 promettono interessanti sviluppi a tal proposito.