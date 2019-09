Le vicende della famiglia Carrisi non smettono mai di essere al centro del Gossip e questa volta a commuovere il web è stata Cristel Carrisi: la figlia di Albano Carrisi e Romina Power pochi giorni fa ha dato alla luce la sua seconda figlia. La neo mamma per l’occasione ha voluto ricordare la sorella scomparsa: la secondogenita di Cristel e Davor Luksic si chiama infatti Cassia Ylenia. La decisione di mettere un nome così importante per la famiglia Carrisi ha colpito davvero tutti e di fronte al gesto tantissimi fan sono rimasti senza fiato e anche gli ex coniugi non hanno potuto fare a meno di commuoversi.

Ricordiamo che in passato il cantante pugliese ha chiesto il certificato di morte della figlia scomparsa, per archiviare il caso, la Power invece non ha mai smesso di pensare che Ylenia fosse viva in qualche parte del mondo.

Cristel ha scelto di annunciare il nome della sua bambina ai fan tramite il suo profilo Instagram. Nello specifico la giovane ha pubblicato una serie di Stories per ringraziare tutti per i tanti messaggi ricevuti.

Tra le tante foto e clip, agli occhi dei più attenti non è sfuggito un particolare curioso, appunto il nome inciso sulla culla di legno, Cassia Ylenia.

La nuova arrivata nella splendida famiglia Carrisi ha raddoppiato l’impegno dei nonni e fin da subito Albano e Romina si sono detti felicissimi. Nel frattempo Cristel sembra seguire le orme di suo padre, visto che prima del parto ha dichiarato che insieme al marito sogna una famiglia numerosa. Dunque l’arrivo della seconda bambina in casa Carrisi-Luksic potrebbe essere solo un nuovo punto d’inizio.

Al Bano e Romina: boom di ascolti in Rai per lo speciale

Al Bano Carrisi e Romina Power sono sempre stati seguiti ovunque dai loro fan, tanto che lo scorso sabato la Rai ha deciso di mandare uno speciale in prima serata dedicato ai due ex coniugi: la puntata speciale di Techetechetè Superstar ha siglato un vero e proprio boom di ascolti e il duo Carrisi-Power ha conquistato più di 2 milioni di telespettatori con uno share del 14,6%, nonostante fosse ancora un sabato estivo.

Numeri che hanno sbaragliato la concorrenza, che ha siglato appena un milione di ascolti con lo speciale su Laura Pausini. Ottimi risultati anche per il film Nel Sole, mandato in onda in seconda serata. Intanto, mentre la coppia sembra aver ritrovato una perfetta sintonia pur non stando insieme, i fan sognano ancora in un ritorno di fiamma. Alle numerose voci di rumors il Leone di Cellino San Marco però ha fatto chiarezza: “Ho la mia età, quindi per me la stagione degli amori è finita”.