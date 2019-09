Torna lo spazio dedicato ad Una vita, la soap opera iberica nata da un'idea di Aurora Guerra. Le trame delle nuove puntate italiane, trasmesse prossimamente sulle reti Mediaset, rivelano che Samuel Alday verrà brutalmente malmenato dai complici di Jimeno Batan durante una passeggiata con Lucia Alvarado tra le calle di Acacias 38.

Una Vita: Samuel cade in rovina

Le anticipazioni di Una Vita in onda nelle prossime puntate italiane di Canale 5, annunciano brutte notizie per Samuel (Juan Gareda), il quale finirà nelle mani di un terribile strozzino di nome Jimeno Batan (Juan Carlos Talavera).

Nel dettaglio, l'Alday investirà tutti i risparmi del defunto padre Jaime nell'inaugurazione di una galleria d'arte. Ma ecco che un gruppo di anarchici posizionerà un ordigno esplosivo nell'edificio per uccidere un politico presente all'evento. Di conseguenza, il fratello di Diego vedrà il suo castello cadere in mille pezzi. Il giovane, a questo punto, cadrà in rovina mentre gli istituti bancari gli chiederanno la restituzione del prestito.

L'Alday chiede un prestito a Jimeno Batan

Nel corso delle puntate di Una Vita, trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5, Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) offrirà il suo sostegno morale a Samuel, così come Felipe, il quale gli consiglierà di produrre alcuni preziosi con l'intenzione di venderli alla Marchesa di Urrutia. Per questo motivo, l'Alday si vedrà costretto a chiedere i soldi ad un usuraio Jimeno Batan per comprare l'oro necessario all'edificazione dei gioielli.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Tuttavia, il terribile strozzino non ammetterà neanche un giorno di ritardo nei pagamenti, tanto che la situazione si complicherà moltissimo. Dall'altro canto, la Marchesa si rifiuterà di comprare i monili in quanto di scarso valore. Nel frattempo il fratello di Diego approfitterà delle ricchezze di Lucia per risollevare la sua crisi finanziaria dopo aver scoperto che quest'ultima non è altro che la figlia dei Marchesi di Valmez.

I complici di Jimeno Batan aggrediscono Samuel

Purtroppo i guai per l'Alday non finiranno qui, in quanto verrà malmenato dai complici di Jimeno Batan durante una passeggiata con Lucia. I mascalzoni useranno addirittura un martello per fratturargli la mano per colpa del primo pagamento non rispettato. Samuel, a questo punto, deciderà di mettere fine all'amicizia con l'Avarado per paura che le possa accadere qualcosa.

Inoltre pretenderà che Felipe gli presti del denaro. Peccato che Lucia sia l'unica ad aiutarlo ad uscire dalla crisi dopo aver venduto alcuni oggetti di valore. Possiamo anticipare che tra tra questi ultimi personaggi e Padre Telmo nascerà un nuovo triangolo amoroso ricco di colpi di scena.