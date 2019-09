Le anticipazioni al 6 ottobre di Una vita sono piuttosto avvincenti. Infatti, ne vedremo delle belle con Samuel che finirà ridotto sul lastrico. In sostanza, l'uomo inizierà a pagare per tutto il male che ha causato ai suoi parenti e alla povera Blanca. Dopo un'esplosione che ha mandato in fumo tutti i suoi gioielli preziosi, l'Alday si ritroverà senza soldi e nelle prossime puntate lo vedremo rivolgersi ad uno strozzino.

In seguito, non sapendo come saldare il debito contratto, il fratello di Diego non avrà altra scelta se non commettere un delitto cruento.

Ma durante il mese di ottobre l'attenzione si focalizzerà anche su padre Telmo e Lucia. I due si renderanno conto di provare dei forti sentimenti l'uno per l'altra. In tutto questo farà il suo ritorno ad Acacias 38 l'indimenticabile dark lady, Ursula Dicenta.

Anticipazioni Una Vita: Liberto muore?

Agli inizi di ottobre nella soap Una Vita vedremo Liberto sottoporsi ad una delicata operazione.

Le condizioni del marito di Rosina desteranno molta preoccupazione nei suoi cari poiché l'uomo faticherà a riprendere coscienza. Per fortuna, però, tutto andrà a finire bene. Peccato che non si potrà dire lo stesso di Samuel il quale, dopo l'attentato alla galleria, si ritroverà a navigare in cattive acque. L'uomo non si darà per vinto e cercherà di racimolare del denaro. Su consiglio di Felipe, Samuel disegnerà un'inedita collezione di gioielli da vendere alla ricchissima marchesa di Urrutia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Ma quando neanche questo tentativo basterà a sanare le sue finanze, l'Alday si vedrà costretto a rivolgersi ad un pericoloso strozzino di nome Jimeno.

Sarà proprio per ripagare il debito contratto dallo strozzino che Samuel commetterà un delitto. Nel dettaglio, il marito di Blanca apprenderà che Lucia dovrà ereditare una ricca somma di denaro. Per questa ragione l'uomo fingerà di essere interessato alla Alvarado, per poi porre fine alla vita di suo padre adottivo strangolandolo.

Il clamoroso ritorno di Ursula Dicenta ad Acacias 38

Quando padre Telmo scoprirà il vero intento di Samuel Alday prometterà a se stesso di fare l'impossibile pur di proteggere Lucia. Il religioso capirà di essersi innamorato della Alvarado ed i suoi sentimenti finiranno per essere ricambiati. Ma Telmo finirà al centro della bufera quando offrirà un lavoro a Ursula Dicenta. Quest'ultima farà il suo ritorno ad Acacias 38 destando stupore e malcontento negli abitanti, i quali disapproveranno il gesto del nuovo parroco.

Durante il mese di ottobre nella soap Una Vita apprenderemo tutta la verità sulle vere origini di Lucia. La ragazza ha origini nobili poiché i suoi genitori erano i marchesi di Valmez. Quest'ultimi scoprirono di essere fratellastri e promisero alla Chiesa di non avere figli. In seguito nacque Lucia e i due innamorati furono costretti a darla in adozione.