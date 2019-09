Dopo quanto accaduto nelle puntate spagnole di Una vita andate in onda dal 23 al 27 settembre, proprio quando sembrerà che ci sia un’aria migliore ad Acacias 38 ci sarà un nuovo imprevisto. Nei nuovi appuntamenti in programma sull’emittente televisiva La 1 TVE la prossima settimana, il matrimonio tra Felipe e Marcia non verrà celebrato per la felicità di Genoveva e Ursula. La vita della brasiliana sarà di nuovo in pericolo, poiché avrà un malore improvviso non appena vedrà entrare in chiesa una sua vecchia conoscenza.

La situazione sarà abbastanza seria, poiché la nuova fiamma dell’Alvarez Hermoso finirà di nuovo in ospedale senza riuscire a pronunciare il fatidico "Sì lo voglio".

Susana gelosa di Armando, Genoveva si finge gentile con Marcia

Gli spoiler degli episodi che il pubblico spagnolo vedrà la prossima settimana, quindi da lunedì 30 settembre a venerdì 4 ottobre 2019, dicono che Susana dopo aver evitato Armando inizierà ad essere gelosa di Felicia.

Intanto Rosina non appena si renderà conto che la Seler si è innamorata dell’ex diplomatico, metterà al corrente il marito Liberto. Bellita dopo aver invitato i suoi familiari e i vicini a vedere i suoi film, non sarà affatto soddisfatta quando si vedrà nello schermo televisivo. Marcia dopo essere stata operata farà ritorno nel quartiere e riceverà l’affetto di tutti gli abitanti. La brasiliana si trasferirà a casa di Felipe, mentre Genoveva dopo aver parlato con l’avvocato del passato di Ursula, inviterà la baronessa Hirsch a casa sua per sbarazzarsi della sua domestica.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Susana dopo essere stata spronata dalla Rubio, farà fallire un appuntamento che Armando avrebbe dovuto avere con Felicia. Bellita confesserà ad Alfonso di aver deciso di non voler fare più l’attrice: quest’ultimo reagirà in modo minaccioso, visto che non vorrà fare recitare nemmeno Cinta e Camino. Genoveva fingerà di essere gentile con Marcia, iniziando ad acquistare il regalo di nozze per lei e Felipe.

Ursula vorrà sapere dalla vedova del Bryce quale piano ha in mente per impedire il matrimonio tra l’avvocato e la brasiliana. Nel contempo Susana sarà irrequieta perché Armando non apparirà nel quartiere, con la convinzione che la colpa sia di Felicia. Cinta dopo aver appreso che Emilio è geloso e ha paura di innamorarsi di un’attrice, preparerà un incontro romantico.

Le nozze dell’Alvarez Hermoso saltano, Marcia finisce in ospedale

Carchano grazie a Bellita e Jose accetterà di far recitare nei suoi film Cinta e Camino.

Felipe chiederà a Ramon e Casilda di essere i padrini del suo matrimonio con Marcia. Purtroppo nel bel mezzo della cerimonia nuziale, qualcuno irromperà in chiesa. Il disgusto di Susana per la scomparsa di Armando finirà, quando vedrà l’ex diplomatico passeggiare di nuovo per le strade di Acacias 38. Antonito avrà un nuovo conflitto con i suoi familiari, dopo avergli fatto sapere che Lolita vuole chiamare loro figlio Abundio. Successivamente i Dominguez saranno felici per aver appreso che Cinta e Camino faranno un nuovo film, mentre i diretti interessati fantasticheranno sul loro futuro come star del cinema. I due giovani riceveranno una brutta sorpresa, perché Alfonso Carchano gli dirà che soltanto uno di loro potrà recitare. Le nozze tra l’Alvarez Hermoso e Marcia falliranno a causa della comparsa di una persona legata al passato della promessa sposa. La brasiliana dopo aver avuto una crisi respiratoria verrà ricoverata in ospedale. Susana felice per il ritorno di Armando, deciderà di preparare un pasto giapponese per le donne. Per finire Genoveva coglierà l’occasione al volo per riavvicinarsi nuovamente a Felipe, dato che sarà il suo unico supporto sentimentale.