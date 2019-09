Le anticipazioni dei prossimi episodi di Una vita in onda da domenica 29 settembre a sabato 5 ottobre 2019 su Canale 5 annunciano che la spietata Ursula Dicenta ritornerà ad Acacias 38, mentre Liberto Seler verrà salvato dal medico Higinio Baeza. Per finire, vedremo che Trini Crespo apprenderà di essere in dolce attesa.

Una Vita: Liberto sotto operazione

Le anticipazioni di questa nuova settimana, dal 29 settembre al 5 ottobre, svelano che Padre Telmo sceglierà di preparare una funzione per i feriti coinvolti nel'attentato alla galleria Alday.

In clinica, Rosina e Donna Susana sapranno che Liberto dove subire un delicato intervento al cervello dal dottor Higinio Baeza. Il nuovo prete di Acacias 38, nel frattempo, riceverà l'interesse degli abitanti. A proposito, Telmo farà una promessa a Lucia, ovvero di aiutarla a ritrovare le origini della collanina a forma di croce che porta al collo. Poco dopo, l'Alvarado offrirà il suo il suo aiuto a Samuel ormai in fallimento: sfortunatamente l'Alday non risponderà affatto bene alla sua offerta.

Trini scopre di essere incinta

Trini si sentirà sempre più male, tant'è che sceglierà di affidarsi alle cure mediche grazie al consiglio di Celia. Ramon e Felipe, al contrario, non saranno sicuri che la banca concederà il prestito all'Alday. In clinica, Liberto farà ancora molta fatica a svegliarsi dopo l'operazione, mentre Trini verrà a sapere di essere in dolce attesa di un figlio. Il secondo erede di Jaime, al contrario, si ritroverà di fronte a sé Ursula una volta ritornato nella sua abitazione.

Ovviamente la dark lady verrà cacciata via dall'abitazione del giovane, mentre Rosina regalerà due gemelli d'oro a Higino per ringraziarlo di avere messo in salvo Seler. Gli spoiler della prossima settimana di Una Vita, inoltre, ci informano che Antonito e Pena parteciperanno ad alcuni provini per fare una pubblicità a una bibita rinfrescante, mentre la Crespo non troverà la forza di confessare a Ramon di essere in gravidanza.

Nel frattempo Felipe suggerirà a Samuel di realizzare dei gioielli da mostrare alla Marchesa di Urrutia. Intanto Rosina approverà di noleggiare a basso costo la casa del Colonnello Arturo al medico Baeza. Ursula, al contrario, diverrà la domestica di Padre Telmo.

Maria affronterà duramente Higinio

Higinio non salderà mai la parcella de La Deliciosa, tant'è da far suscitare molti sospetti a Inigo. Nel frattempo ad Acacias 38 approderà Maria, la nuova governante del dottor Baeza: Casilda fin da subito stringerà un'amicizia con la donna.

Lucia al contrario scoprirà che l'emblema è di proprietà dei Marchesi di Valmez, il dubbio aumenterà non appena Celia verrà in possesso di una fotografia dello zio con all'Alvarado. Nello stesso momento, Ramon confiderà di sentire troppo anziano per diventare papà, tant'è che Trini eviterà di rivelargli la novità sulla gravidanza. A casa Alvarez Hermoso, Felipe suggerirà alla consorte di ospitare Joaquin.

Per finire Maria si scontrerà severamente con Higinio, il suo padrone. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per assistere a queste scene di Una Vita che vedremo nei episodi.