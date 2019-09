La verità sul caso Harry Quebert andrà in onda su Canale 5 martedì 10 settembre con il penultimo appuntamento durante il quale saranno trasmessi gli episodi 5, 6 e 7. La trama della miniserie che sta appassionando il pubblico italiano diventerà sempre più ingarbugliata. Emergeranno nuovi personaggi e verranno fuori verità inaspettate.

Marcus Goldman è sempre più deciso a dimostrare l'innocenza di Harry Quebert, suo mentore e amico.

Dopo aver scoperto a casa di Elijah Stern un quadro che ritraeva Nola Kellergan senza veli, il giovane scrittore è convinto che più persone siano coinvolte nella faccenda.

Lo scrittore inizia a sospettare di Stern e indaga con il sergente Gahalowood sull'autista dell'uomo, Luther Caleb, autore del dipinto trovato nella casa del filantropo. Inoltre, il risultato della perizia calligrafica rivela che la dedica a Nola sul manoscritto trovato sepolto non è stata scritta da Harry.

La 3ª puntata in onda il 10 settembre

Stando alle anticipazioni, nel 5° episodio della serie inizialmente vengono mostrati al pubblico alcuni avvenimenti del 1975 in cui Harry Quebert conosce Elijah Stern, un ricco uomo d'affari proprietario della casa dove vive lo scrittore, e l'autista del magnate, Luther Caleb, un giovane dal volto sfigurato.

Nelle scene ambientate nel presente, Marcus Goldman è alle prese con il libro che sta scrivendo sul caso Quebert, di cui invia le prime bozze al suo editore.

Successivamente si verifica un altro flashback al 1975 nel quale si vede Luther che accompagna Harry a casa di Stern, che comunica allo scrittore di voler finanziare il suo romanzo, permettendogli al contempo di continuare vivere nella sua casa senza pagare l'affitto.

Nel 6° episodio Marcus e Gahalowood scoprono che Pratt, capitano della polizia nel 1975, all'epoca omise nel rapporto sul caso alcuni elementi importanti.

Facendo un salto a quegli anni, viene mostrata Nola che si reca da Stern e posa per Luther.

Nel presente, invece, Marcus riceve due notizie sconvolgenti: la perizia calligrafica effettuata sulla dedica per Nola, trovata nel manoscritto sepolto, ha rivelato che la grafia non è di Harry e, inoltre, l'editore gli comunica che un hacker ha inviato alla stampa le prime 50 pagine del suo libro.

Nel 7° episodio Goldman subisce le conseguenze della diffusione illegale delle pagine del suo romanzo. Gli abitanti di Sommerdale sono furiosi perché la parte del libro trafugato e diffuso mette in cattiva luce la cittadina.

È possibile rivedere gli episodi de La verità sul caso Harry Quebert su Mediaset Play

È possibile recuperare gli episodi de La verità sul caso Harry Quebert in streaming sul sito Mediaset Play, il servizio gratuito messo a disposizione dei telespettatori che possono anche vedere i programmi in diretta. Se si vuole seguire una puntata persa, si può accedere alla piattaforma on demand anche su smartphone e tablet ricorrendo all'omonima applicazione.