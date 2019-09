Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente di Mediaset, oltre ai figli Mattia Lorenzo e Sofia Valentina avuti dall'attuale compagna Silvia Toffanin, è anche padre di una ragazza di trent'anni avuta in gioventù dalla modella Emanuela Mussida. La giovane si chiama Lucrezia Vittoria Berlusconi; per molti anni la privacy di Lucrezia è stata protetta per volontà dei genitori da ogni forma di gossip. Soltanto nel 2016 Lucrezia Berlusconi è stata immortalata dai riflettori del settimanale 'Chi', diretto da Alfonso Signorini, mentre camminava con la famiglia paterna in totale relax.

Attualmente però la primogenita del vicepresidente Mediaset è diventata oggetto di attenzioni poiché sarebbe convolata a nozze in Provenza, nella villa di Marina Berlusconi. La cerimonia, secondo lo scoop lanciato da 'Dagospia', è stata molto sfarzosa e benché non si sia a conoscenza dell'identità degli ospiti e nemmeno dello sposo, secondo il noto sito specializzato in gossip vi avrebbero partecipato il padre della ragazza e anche il nonno, Silvio Berlusconi.

Il leader politico, nonostante i numerosi impegni in cui è coinvolto in questo periodo, tra cui la riorganizzazione di 'Forza Italia' e il lancio di una coalizione di centrodestra denominata 'L'Altra Italia', non avrebbe voluto mancare al matrimonio della nipote.

La primogenita di Pier Silvio è sempre stata in ottimi rapporti con la famiglia paterna

Lucrezia Vittoria Berlusconi, oltre a essere molto legata al padre e alla famiglia Berlusconi, ha un buon rapporto anche con Silvia Toffanin.

Nel 2016 alcuni fotografi avevano immortalato la presentatrice di 'Verissimo' insieme al compagno che passeggiava con la primogenita del vicepresidente Mediaset. Nel 1984 durante una festa di Capodanno, Pier Silvio aveva conosciuto la bellissima modella Emanuela Mussida, nota per il colore blu dei suoi occhi e tra i due iniziò una relazione. La modella venne accolta con affetto nella famiglia Berlusconi e il rapporto tra i due giovani durò per diversi anni: nel 1989 nacque Lucrezia Vittoria.

La relazione tra i due successivamente andò in crisi, Pier Silvio ed Emanuela si lasciarono, ma nonostante ciò i rapporti tra i due sarebbero sempre stati sereni. Berlusconi jr avrebbe poi trovato la felicità sentimentale accanto a Silvia Toffanin. I due si conoscono da più di vent'anni e hanno avuto due bambini. Pochi giorni fa la famiglia si è concessa una vacanza a Portofino ed è stata immortalata dai fotografi sulla spiaggia.