Gli spoiler di Una vita, in onda a settembre in Spagna, annunciano nuovi clamorosi colpi di scena per i telespettatori dello sceneggiato ambientato ad Acacias 38. Felipe Alvarez Hermoso riceverà una brutta delusione da Marcia. Proprio quest'ultima si rifiuterà di sposare l'avvocato dopo essere stata salvata dal traffico di essere umani.

Una Vita: Felipe si innamora di Marcia

Una sorprendente novità arriva dalle puntate di Una Vita trasmesse attualmente in Spagna.

Le anticipazioni rivelano che Felipe deciderà di risposarsi di nuovo dopo la morte di Celia. L'uomo, infatti, farà una romantica proposta di nozze a Marcia che purtroppo non avrà il risultato sperato.

Scendendo nel dettaglio l'Alvarez Hermoso ritroverà l'amore dopo aver passato dei momenti difficili in seguito alla dipartita della moglie che cadrà dal balcone durante uno scontro con Ramon Palacios.

L'uomo, infatti, comincerà a provare dei sentimenti per una nuova domestica, assoldata da Ursula (Montserrat Alcoverro) per spiare le sue mosse. Dall'altro canto anche Marcia ricambierà i suoi sentimenti tanto da svelare a Felipe la verità sul piano della Dicenta. Sentita questa confessione l'avvocato intimerà alla vecchia istitutrice di mantenersi a debita distanza dalla sua amata. Ma quest'ultima dimostrerà di non avere paura delle sue intimidazioni tanto da allearsi con la vedova di Samuel. Qui le due donne faranno in modo che la domestica finisca nelle mani di un uomo subdolo, impegnato nel traffico di esseri umani.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

L'Alvarez Hermoso salva la domestica

Nelle puntate spagnole, in onda a settembre sull'emittente La 1, Felipe (Marc Parejo) si alleerà con Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo) per rintracciare Marcia. Fortunatamente, dopo tante peripezie, l'avvocato riuscirà a riabbracciare l'amata che, nel parapiglia, finirà trafitta da un colpo d'arma da fuoco. Portata all'ospedale le sue condizioni appariranno gravissime tanto che l'avvocato temerà di perderla da un momento all'altro.

Nel frattempo Genoveva Salmeron approfitterà di questo frangente per avvicinarsi all'Alvarez Hermoso proponendogli un luminare capace di operare la domestica.

Marcia non vuole sposare l'avvocato

Ma i colpi di scena non sono finiti qui in quanto Felipe si dimostrerà pronto a rifarsi un futuro insieme a Marcia dopo aver temuto di perderla. Infatti le chiederà di diventare sua moglie mentre si trova ancora nel letto d'ospedale.

Purtroppo la proposta di nozze non avrà l'esito sperato in quanto la domestica non apparirà contenta del gesto. Una risposta che manderà il povero avvocato ancora più in crisi. La donna cambierà idea? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi, precisando che questi episodi di Una Vita saranno visibili solo tra un anno su Canale 5.