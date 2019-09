La scelta era avvenuta in maniera anomala e quasi sorprendente per chi è abituato a seguire le vicende di Uomini e Donne. La storia d’amore tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino è arrivata al capolinea. Da settimane circolavano insistenti rumors su una crisi di coppia che i due ex protagonisti del people show avevano smentito via social. A far drizzare le antenne ai follower dei due giovani alcuni messaggi criptici sui social ed alcune segnalazioni che davano lo spagnolo sempre più distante dalla trentaduenne.

Dopo tante voci in libertà a far chiarezza sulla situazione ci ha pensato la Pattarino che via Stories ha comunicato di aver chiuso la relazione con Ivan. “Non si può continuare a lottare per cambiare le cose quando in realtà stavamo cambiando solo noi” - ha scritto l’ex corteggiatrice sul profilo Instagram precisando che il loro viaggio è giunto al termine.

Durante il percorso a Uomini e donne, Ivan Gonzalez aveva mostrato un certo interesse per Natalia Paragoni. Al momento del dunque lo spagnolo aveva deciso di trascorrere il week end in villa con la ventiduenne e con Sonia Pattarino.

In molti erano convinti che la scelta dell’ex tentatore ricadesse su Natalia ma quest’ultima fu raggiunta a sorpresa da Andrea Zelletta, l’attuale fidanzato, e decise di salutare in anticipo Ivan. Quest’ultimo, dopo una breve riflessione, scelse di lasciare il programma con la corteggiatrice sarda.

Nonostante lo scetticismo iniziale dei fan del programma televisivo, la relazione sembrava viaggiare a gonfie vele.

Qualcosa ha iniziato ad incrinarsi quest’estate ed un post di Sonia fatto intendere che qualcosa non filasse più liscio con l’ex tronista: “A volte preferisco restare in silenzio”. In seguito aveva precisato che quella frase poteva significare tutto e nulla. "Però è vero che se c’è scritto che preferisco restare in silenzio vuol dire che non mi va di parlare”.

Dalla scelta a sorpresa di Ivan alla Stories della Pattarino

Nei giorni successivi sia Sonia che Ivan avevano smentito la rottura.

“Con Ivan non è mai finita, come tutte le coppie normali ci sono dei momenti no” - aveva spiegato la sarda. Sulla stessa lunghezza d’onda lo spagnolo con la coppia che aveva anche pubblicato qualche foto delle vacanze in Messico. Il momento di crisi sembrava alle spalle. Ma, evidentemente, il fuoco covava sotto la cenere ed oggi (23 settembre) la Pattarino ha deciso di staccare la spina con un post pubblicato su Stories.

“Nessun ‘bolo’ per Madrid: i piloti hanno preso direzioni diverse, il nostro viaggio insieme è giunto al termine”. L’ex corteggiatrice ha aggiunto che si ama e si perde anche se non è facile e fa male all’anima ma bisogna abituarsi al cambiamento. “Vi chiedo rispetto, mettete sempre il cuore al primo posto”. Nessun commento, al momento, da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne.