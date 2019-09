Torna l'appuntamento dedicato con le news di Una vita, la soap opera scritta dalla stessa autrice de Il Segreto. Le trame delle puntate trasmesse nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5, rivelano che la salute di Servante Gallo farà preoccupare tutti gli abitanti di Acacias 38. Purtroppo il portinaio contrarrà la polmonite, tanto che Ramon Palacios si adopererà per strapparlo da morte certa.

Una Vita: Ramon aiuta Servante

Le anticipazioni di Una Vita relative alle nuove puntate in programma prossimamente in Italia riguardano uno dei personaggi storici delle vicende ambientate nel vecchio quartiere di Acacias 38. Stiamo parlando di Servante (David V. Muro), il quale farà molto preoccupare le college di soffitta e Ramon quando si ammalerà gravemente. Scendendo nel dettaglio, il portinaio trascorrerà una notte in strada dopo aver trovato il portone di Acacias 38 chiuso.

Nonostante il clima estivo, Gallo verrà rinvenuto da Carmen e Fabiana in preda ad una violenta febbre. Per questo motivo, le due serve chiederanno aiuto a Casilda Escolano (Marita Zafra) per tentare di mettere una buona parola con Higinio Baeza (Diego Martin) per sottoporlo ad una visita medica urgente. Purtroppo il nuovo arrivato si rifiuterà di aiutare il simpatico Servante, tanto che il Palacios chiederà l'intervento di un suo amico medico utilizzando i risparmi messi da parte.

Servante prende la polmonite

Gli spoiler delle puntate di Una Vita, trasmesse nelle prossime settimane sui teleschermi italiani, rivelano che il medico diagnosticherà una brutta polmonite a Servante, tanto da prescrivere una cura mirata per salvargli l'esistenza. Poi obbligherà le inservienti ad accudirlo a turno ed ospitarlo in soffitta. In questo frangente, il Gallo dimostrerà di essere molto provato, tanto da vaneggiare per via dell'elevata temperatura corporea.

Durante una notte, il portinaio crederà di aver visto Tano, il figlio di Celia, trasferitosi in Inghilterra per studiare presso uno dei più prestigiosi college inglesi, tanto da riferirlo a Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) durante una sua visita.

Il Palacios vuole contattare Paciencia

Purtroppo la salute di Servante peggiorerà sempre di più, tanto che l'avvocato, Liberto Seler e Ramos Palacios (Juanma Navas) crederanno che l'amico abbia le ore contate.

Per questo motivo gli uomini decideranno di contattare Paciencia (Aurora Sanchez), trasferitasi da qualche anno a Cuba per prendersi cura del figlio della sua sorella gravemente malata. Possiamo anticipare che il portinaio riuscirà a sopravvivere, sebbene poco dopo apprenda della morte della sua adorata moglie. Non ci resta che attendere le prossime settimane per assistere a questi nuovi colpi di scena su Canale 5.