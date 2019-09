È passato più di un mese da quando la coppia formata da Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini ha deciso di prendersi un momento di pausa per capire il futuro della loro storia d'amore: l'ex tronista è rimasto a Napoli, la sua città, mentre la fidanzata è rientrata a Firenze. Dopo essere stata bersagliata di domande dai suoi followers, ad agosto la Rocchini ha deciso di rompere il silenzio ammettendo di essere in crisi col fidanzato.

Da quel momento tante sono le domande arrivate agli ex protagonisti di Uomini e donne, ma entrambi hanno preferito mantenere il riserbo, senza mai spiegare quali fossero i motivi che hanno scatenato questo momento di riflessione. Entrambi hanno cercato comunque di vivere il più serenamente possibile, continuando le loro vacanze, ma separatamente: mentre Oscar è rimasto sempre con il suo cane Ares, Eleonora è stata in Spagna con un suo amico e poi sempre circondata da amici e parenti.

Poche settimane fa l'ex corteggiatrice aveva deciso di rompere il silenzio pubblicando una email arrivata da una follower e la sua risposta, sperando di far capire a tutte le persone che seguivano lei e la coppia che non era ancora il momento di parlare, perché non aveva ancora chiara la strada che avrebbe preso la sua storia d'amore. Nelle ultime ore la Rocchini ha deciso di intervenire nuovamente sul suo profilo Instagram per annunciare che la sua storia con Oscar Branzani è giunta al capolinea.

Nello specifico, la fashion influencer ha spiegato di essere contenta: per aver provato con tutte le sue forze a non perdere le cose che amava; per essere stata sempre se stessa preferendo non piacere che piacere per pena. Ha poi ringraziato ogni persona che è entrata nella sua vita regalandole qualcosa di bello, per poi annunciare di essersi lasciata con Oscar: "Oggi la mia strada continua da sola".

Dopo il messaggio dell'ex corteggiatrice il web si è scatenato e si è fatta sempre più insistente la voce di un possibile tradimento da parte di Oscar.

La replica di Oscar Branzani

Non è passato molto tempo che anche Oscar Branzani ci ha tenuto a pubblicare un messaggio per cercare di chiarire un po' la situazione. L'ex tronista ha sottolineato di avere sempre rispettato le decisioni prese dalla persona a cui tiene (Eleonora) ma di non rispettare invece le persone che non lo conoscono e che con profili falsi insinuano possibili tradimenti.

Ha poi specificato di non essersi mai sentito scapolo, nemmeno negli ultimi mesi, e di aver sempre continuato a rispettare l'ormai ex fidanzata. Infine, ha ammesso di amare ancora la Rocchini: "In questo periodo i miei sentimenti invece che distruggersi si sono rafforzati, ma le cose si fanno in due. Il mio porto è sempre quello sicuro."