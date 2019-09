Mancano soltanto 4 settimane per poter seguire le nuove vicende della soap opera Il Paradiso delle Signore. La nuova stagione, infatti, verrà trasmessa a partire da lunedì 14 ottobre 2019. Gli spoiler annunciano che ci sarà un salto temporale nelle trame e un'evoluzione per quanto riguarda il rapporto di due personaggi. Umberto Guarnieri e Adelaide di Sant’Erasmo a quanto pare saranno molto complici: questo indizio porta i fan a pensare che i due potrebbero formare una nuova coppia.

Avvicinamento tra Umberto e Adelaide nei nuovi episodi

Prima di scoprire cosa accadrà nei nuovi episodi della serie televisiva occorre fare un breve riassunto relativo a ciò che è accaduto tra due protagonisti nella scorsa stagione. Si tratta di Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) che, dopo essere rimasto vedovo della moglie Margherita di Sant’Erasmo, si è visto costretto a crescere i figli Marta e Riccardo con l’aiuto della cognata Adelaide.

Con il passare dei giorni Umberto ha mostrato il suo vero volto visto che ha fatto il possibile per far fallire Vittorio Conti. Dall'altra parte Adelaide ha nutrito da sempre un interesse sentimentale per il cognato e si è rivelata essere più perfida del diretto interessato. Negli episodi finali, andati in onda lo scorso maggio, Umberto ha fatto un grande passo nei confronti della cognata. Oltre a dire ad Adelaide di essersi accorto che insieme sono più forti, il Guarnieri l’ha invitata a dimenticare il passato e ad immaginare un futuro al suo fianco.

Per concludere la contessa e il padre di Marta hanno fatto intuire ai telespettatori che potrebbero decidere di stare insieme scambiandosi un bacio passionale. Finalmente, tramite le anticipazioni dei nuovi appuntamenti, con la presenza di Adelaide e Umberto, si apprende che tra i due ci sarà un avvicinamento,poiché stringeranno un’alleanza. Quindi non mancano i presupposti per poter vedere nascere una storia d’amore tra la contessa e il Guarnieri.

Cast, attori e personaggi della nuova stagione

Grazie agli ottimi ascolti che ha raggiunto la scorsa stagione, le avventure del grande magazzino milanese torneranno a lasciare i telespettatori con il fiato sospeso. Non faranno più parte del cast Tina, Antonio, Elena, Luca, Sandro e Andreina. Nessun matrimonio, invece, tra Salvatore e Gabriella. Quest’ultima avrà delle incomprensioni con il fidanzato dopo aver iniziato a lavorare come stilista al Paradiso Market.

Marta ormai sposata con Vittorio non potrà rimanere incinta. Anche la relazione tra Roberta e Federico sarà al capolinea, per colpa del terzo incomodo Marcello Barbieri. Tra Nicoletta e Riccardo non ci sarà nessun ritorno di fiamma pur essendo genitori della piccola Margherita. Il fratello di Marta stanco di non riuscire a riconquistare la Cattaneo e, contestualmente, inizierà a provare un interesse per la giovane Angela Barbieri.

Nel frattempo Agnese si renderà conto di essersi presa una cotta per il capo magazziniere, Armando, mentre il nuovo arrivato, Rocco, non porterà nulla di buono. A causa di quest’ultimo, infatti, le famiglie Amato e Cattaneo si vedranno costrette ad affrontare non pochi problemi. Per terminare, oltre al ritorno in scena di Elsa Tadini, ci sarà quello di Clelia Calligaris, ma al momento non è stato svelato se la sua riapparizione sarà legata all’amore che prova per Luciano.