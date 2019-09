Continua ad essere ricca di intrighi la popolare telenovela di origini iberiche Una vita, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Gli spoiler degli appuntamenti spagnoli in programmazione questa settimana appena iniziata anticipano che Felipe Alvarez Hermoso si renderà protagonista di un gesto inaspettato. L’avvocato dimostrerà ancora una volta di tenere veramente alla sua nuova fiamma Marcia.

Il migliore amico di Mauro non appena la sua amata sarà fuori pericolo di vita grazie a Genoveva, le farà una proposta di matrimonio. A gran sorpresa la brasiliana non avrà affatto una buona reazione quando Felipe le chiederà la mano. Per la pettegola Susana Seler invece ci saranno i presupposti per poter trovare finalmente la sua dolce metà. L’ex sarta grazie a Liberto e Rosina si avvicinerà sempre più all’ex diplomatico Armando, visto che trascorreranno parecchio tempo insieme.

Armando fa un regalo a Susana, Felipe non accetta le scuse di San Emeterio

Nelle puntate che andranno in onda in Spagna da lunedì 23 a venerdì 27 settembre 2019 non mancheranno di certo colpi di scena. Le anticipazioni svelano che Susana racconterà ai coniugi Seler la verità sul progetto che ha presentato al concorso, precisando che apparteneva a suo figlio Leandro. Subito dopo l’ex sarta riceverà un regalo da parte di Armando.

Emilio avrà il timore che Alfonso sia davvero un truffatore, invece Genoveva non riuscirà a capire l’atteggiamento di Felipe, ovvero per quale motivo fa di tutto per Marcia. L’avvocato si rifiuterà di accettare il perdono di Mauro. Liberto e Rosina organizzeranno una cena per Armando e Susana con l’intento di farli riavvicinare ulteriormente. L’Alvarez Hermoso ringrazierà Genoveva quando apprenderà che Marcia verrà operata grazie a lei.

Felipe vuole sposare Marcia, Yolanda chiede aiuto a Mauro

Il piano dei coniugi Seler per far incontrare Susana e Armando non andrà come previsto, ma il giorno successivo si presenterà l’occasione per far rimanere i due da soli. Marcia, dopo aver superato il difficile intervento chirurgico, riceverà la visita di Yolanda, ma soprattutto quella di Felipe che avrà qualcosa di importante da dirle. La notizia del miglioramento della brasiliana verrà diffusa in tutto il quartiere di Acacias 38.

Nel frattempo il vedovo di Celia sorprenderà la sua nuova fiamma. In particolare l’avvocato chiederà a Marcia di diventare sua moglie. Purtroppo quest’ultima non reagirà come Felipe si aspettava. Il momento romantico della coppia verrà interrotto dalla visita di Mauro, che riuscirà finalmente a farsi perdonare dall’Alvarez Hermoso. Per finire l’ispettore San Emeterio accetterà di incontrare Yolanda da solo, poiché la donna avrà bisogno del suo aiuto.