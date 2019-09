Nelle nuove puntate dello sceneggiato Una vita avrà inizio un nuovo triangolo amoroso. I protagonisti saranno Samuel Alday, Lucia Alvarado e Padre Telmo. Sia il fratello di Diego che il sacerdote si avvicineranno alla nuova arrivata ma per dei motivi diversi. Il marito di Blanca intraprenderà una relazione sentimentale con la cugina di Celia soltanto per risolvere i suoi problemi finanziari. Il sacerdote invece arrivato nel quartiere iberico per far luce sul passato di Lucia, finirà per prendersi una cotta per la donna. Il prelato avendo scelto di dedicare la sua vita a Dio, sarà abbastanza tormentato poiché non riuscirà a capire come abbia potuto innamorarsi.

La galleria Alday distrutta, pettegolezzi sul marito di Blanca e Lucia

Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo italiano le prossime settimane dicono che Samuel dopo aver perso ogni ricchezza a causa dell’esplosione avvenuta nella sua galleria appena edificata, troverà una strategia diabolica. Il minore degli Alday si rivelerà essere ancora una volta una persona cattiva, poiché per saldare i suoi debiti si avvicinerà a Lucia Alvarado dopo aver appreso che è la figlia illegittima dei marchesi Valmez.

L’obiettivo del figliastro di Ursula sarà quindi quello di impossessarsi dell’eredità della sua spasimante. Il piano del fratello di Diego rischierà di fallire quando verrà malmenato dagli uomini di Jimeno Batan, un pericoloso usuraio a cui si era rivolto per superare la sua crisi economica. Lucia pur avendo dei dubbi riguardo all’improvviso decesso del padrino Joaquin trascorrerà gran parte delle sue giornate in compagnia di Samuel, che riuscirà a conquistare pienamente la sua fiducia.

Quest’ultimo infatti farà sapere alla Alvarado che Telmo è interessato a mettere le mani sui soldi che appartenevano ai suoi genitori per farli avere al Cristo Giacente. Lucia su consiglio dell’Alday sceglierà di mantenere il silenzio sulla questione, cioè di non far sapere a Celia e Felipe quali sono le sue reali origini, pur sapendo di essere guardata male dagli abitanti. I cittadini di Acacias 38 essendo a conoscenza che Samuel è ancora il marito di Blanca, inizieranno a parlare male della Alvarado quando la vedranno sempre al fianco di un uomo già sposato.

Samuel tenta di baciare la Alvarado, Telmo innamorato

Il minore degli Alday ormai convinto di avere tutte le carte in regola per sbarazzarsi di Batan, organizzerà una cena romantica per Lucia: in tale circostanza Samuel darà l’impressione di voler baciare la sua nuova fiamma. Quest’ultimo in realtà vorrà ringraziare la Alvarado per aver sistemato un oggetto di valore di proprietà della sua defunta madre.

A gran sorpresa la cugina di Celia frenerà l’Alday, che subito dopo farà i conti con Telmo. Il sacerdote dopo essere stato messo in guardia dalla moglie di Felipe, si presenterà nell’abitazione di Samuel. Lucia non prenderà affatto bene l’intromissione dell’Alvarez Hermoso, ma dopo qualche giorno sceglierà di essere sincera facendogli sapere di essere l’erede dei marchesi di Valmez, nonostante l’opposizione dell’Alday.

Intanto Telmo dopo essersi reso conto che è sbagliato che un uomo di fede come lui nutra un forte interesse sentimentale per la Alvarado, avrà l’ennesimo incontro con il priore Espineria, e farà una nuova scoperta sulla donna che ha fatto breccia nel suo cuore. Il parroco apprenderà che Lucia oltre a ricevere un assegno mensile dal valore di 1000 pesetas e alcuni dipinti, entrerà in possesso di qualcosa più grande.