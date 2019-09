È andata in onda sabato 21 settembre la prima puntata del nuovo talent show firmato Maria De Filippi, Amici Celebrities ha debuttato in prima serata aggiudicandosi da subito una buona fetta del pubblico televisivo italiano. Il programma segue il ritmo ed il regolamento del programma Amici, il che ha reso subito chiara e leggera la visione dell'inedito format al pubblico ormai abituato al meccanismo di sfida tra squadre.

Uno share del 20,61%, 3 milioni e 274 mila spettatori hanno reso "Amici "Celebrities" il programma più seguito della prima serata di sabato 21 settembre. Un vero successo se consideriamo che si trattava del debutto.

La sfida tra bianchi e blu

I primi vip a sfidarsi durante la manche di apertura sono stati i concorrenti della squadra blu (capitanata da Albero Urso, vincitore di Amici) e Andreas Muller (ballerino, anche lui vincitore del talent) che hanno esordito con il brano "Il cielo" in corale, il primo punto della serata viene però assegnato alla squadra bianca rappresentata da Massimiliano Varrese.

Anche la seconda sfida fa la fortuna della squadra capitanata da Giordana Angi (ex concorrente di Amici) e Sebastian Melo Taveira (ballerino), grazie all'esibizione di Ciro Ferrara con la canzone di Gianni Morandi "Banane e lampone" ed il parere negativo di Platinette sull'esibizione canora del concorrente della squadra Blu, Joe Bastianich, il quale secondo il giudice mancava di sentimento.

Nella terza prova ad esibirsi sono due donne, Laura Torrisi e Pamela Camassa, entrambe portano sul palco il brano "Nonno Hollywood" presentato a Sanremo da Enrico Nigiotti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Amici Di Maria Maria De Filippi

Ad affiancare i giudici e giudicare le esibizioni in questa prova c'è stato anche l'attore Giuseppe Zeno.

La puntata prosegue con la quarta sfida in cui la squadra blu schiera Emanuele Filiberto con il brano "Ritornerai" in risposta alla squadra bianca che ha interpretato la celebre canzone "We are the world".

Segue la quinta ed ultima prova, questa a categoria mista, infatti Francesca Manzini dei blu si esibisce in una coreografia di ballo con Andreas, mentre Filippo dei bianchi ha cantato la canzone di Massimo Ranieri "Se bruciasse la città".

Martin Castrogiovanni il primo eliminato di Amici Celebrities

Grazie al risultato della terza sfida, tenuto segreto fino al momento, la squadra blu si aggiudica la possibilità di scegliere 3 concorrenti della squadra avversaria da mandare in eliminazione. I tre scelti sono stati Pamela, Filippo e Massimiliano, ma la ragazza è stata subito salvata dai compagni di squadra. Biscaglia perde e sembra debba lasciare subito la scuola, quando però a sorpresa la De Filippi gli dà la possibilità di sfidare un membro della sua stessa squadra per restare nel programma.

A candidarsi spontaneamente è stato proprio Martin Castrogiovanni, il quale viene eliminato dalla giuria, Biscaglia resta in squadra.

La seconda manche, è quella che vede protagonisti anche gli ospiti della puntata. I primi a sfidarsi sono stati Ciro Ferrara e Giordana che hanno portano un punto alla loro squadra battendo Joe Bastinisch e Albert. È il turno di Massimiliano Varrese che balla sulle note di "Ostia lido" cantata durante l'esibizione da J.

Ax, anche Raniero Monaco di Lapo si è esibito con una coreografia. Nella terza sfida fanno il loro ingresso in studio Giusy Ferreri e Takagi&Ketra che accompagnano l'esibizione di ballo di Francesca Manzini, mentre Filippo canta "La costruzione di un amore".

La quarta sfida vede sul palco Emanuele Filiberto con un brano francese e e Pamela Camassa ballare con Sebastian e portare a casa un punto per la loro squadra. Nell'ultima sfida Cristina Donadio canta "sweet dream" e Chiara Giordano ha ballato.

Chiara Giordano, la seconda eliminata

Questa volta scelgono i bianchi chi mandare in eliminazione e la scelta ricade su Chiara Giordano, Laura Torrisi e Raniero Monaco di Lapio, la Torrisi sarà salvata dai compagni. La sfida viene persa dalla Giordano, alla quale viene data la possibilità di salvarsi sfidando un compagno di squadra, nella circostanza Emanuele Filiberto che vince e spedisce Chiara a casa.