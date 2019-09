Torna l'appuntamento con le notizie su Una vita, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Nella puntata iberica trasmessa lunedì 2 settembre su La 1, Mauro San Emeterio e Felipe Alvarez Hermoso correranno un pericolo mortale durante le indagini per ritrovare la serva Marcia. Antonito e Ramon Palacios, invece, capiranno che tra Carmen e Lolita non corre buon sangue.

Una Vita: la scomparsa di Marcia

Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate spagnole in onda a fine agosto- inizio settembre su La 1, si soffermano sulla scomparsa di Marcia. Tutto avrà inizio quando improvvisamente si perderanno le tracce di quest'ultima durante un'agape organizzato nel condominio di Acacias 38. Una partenza che desterà i sospetti dell'avvocato e dell'ispettore, i quali decideranno di indagare.

Alla fine, l'Alvarez Hermoso e San Emeterio capiranno che la serva è stata rapita dopo aver trovato un suo ciondolo grazie a Casilda.

Il vedovo di Teresa, a questo punto, punterà il dito subito contro Ursula Dicenta che negherà di essere coinvolta nel terribile atto. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Mauro e Felipe riceveranno una soffiata utile per ritrovare Marcia. Per questo motivo i due amici si precipiteranno all'interno di un vecchio cascinale dove troveranno un malvivente al posto della fidanzata del legale.

L'uomo, infatti, li confiderà che la serva potrebbe essere in mano di Cesar Andrade, un temibile trafficante. Infine Donna Susanna informerà Ramon Palacios che Carmen non va per niente d'accordo con Lolita.

Felipe e Mauro mettono in pericolo la propria esistenza

Le trame spagnole di Una Vita, riguardanti la puntata iberica di lunedì 2 settembre in Spagna, svelano che Felipe deciderà di fare di testa sua dopo il fallimento delle indagini di Mauro e la collaborazione delle autorità competenti.

Dall'altro canto, San Emeterio userà un'altra identità per poter incontrare Cesar Andreade, sicuro che sia coinvolto nella scomparsa di Marcia. Purtroppo il vedovo di Celia rischierà di mettere in pericolo l'esistenza di entrambi per colpa della sua intraprendenza.

Antonito scopre la verità su Carmen e Lolita

Nel frattempo i residenti di Acacias 38 verranno a conoscenza della cattiva amicizia tra Carmen e Lolita. Gli unici a non sapere la verità saranno Ramon e Antonito.

Proprio quest'ultimo assisterà una discussione tra le due donne che gli farà aprire finalmente gli occhi. Alla fine, padre e figlio Palacios cominceranno a dare credito alle voci dei condomini tanto da sospettare che abbiano davvero un rapporto orribile. Come avanzerà la storia? In attesa di scoprirlo, si ricorda che per assistere a questi episodi in Italia dovremo attendere ancora un anno a causa della differenza di messa in onda tra i due stati.