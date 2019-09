Il cast della 1^ edizione Vip di Amici di Maria De Filippi, sta prendendo forma: dopo aver scoperto i nomi dei primi quattro concorrenti ufficiali, i fan del talent-show fremono nell'attesa di conoscere tutti gli altri personaggi che hanno accettato di mettersi alla prova nella scuola più famosa d'Italia. Le ultime indiscrezioni a riguardo arrivano da Tvblog: pare che Filippo Bisciglia e Chiara Giordano siano due dei talenti sui quali punteranno a breve gli addetti ai lavori.

Amici Celebrities: probabile l'arrivo di Filippo Bisciglia

Il promo di Amici Celebrities (che inizialmente doveva chiamarsi Amici Vip) ha ufficializzato i primi quattro concorrenti del programma: l'attrice Laura Torrisi, il ristoratore Joe Bastianich, il reale Emanuele Filiberto di Savoia e l'ex calciatore Ciro Ferrara. A questi artisti, che nel filmato che sta andando in onda sulle reti Mediaset si sono stati mostrati alle prese con lezioni di canto, se ne aggiungeranno tanti altri che proveranno a cimentarsi anche con la danza.

Tvblog, che per primo ha riportato la notizia sul cambio di nome del format e sulla presenza di Emanuele Filiberto nel cast, poche ore fa ha dato un'altra interessante indiscrezione su due vip che molto probabilmente parteciperanno al programma di Canale 5.

Stando alle indiscrezioni, a mettere in mostra il proprio talento nel canto, potrebbe essere Filippo Bisciglia: lo storico conduttore di Temptation Island, infatti, sarebbe pronto a tornare dietro ai banchi, ma non da solo.

Il sito d'informazione, infatti, sostiene che il romano potrebbe condividere questa nuova esperienza in Tv con la fidanzata Pamela Camassa: la showgirl, esattamente come il compagno, in passato ha partecipato a Tale e Quale Show.

Un'altra donna che potrebbe figurare nel cast di Amici Celebrities è Chiara Giordano: sul web si legge che l'ex moglie di Raoul Bova è un'appassionata di ballo e nella scuola potrebbe migliorare le sue perfomance di danza grazie all'aiuto dei professori presenti.

La 1^ puntata in onda prossimamente

Le notizie certe che si hanno fino a oggi, domenica 1 settembre, sulla versione vip di Amici sono: il nuovo titolo "Amici Celebrities", la presenza nel cast di quattro personaggi famosi molto diversi tra loro e la partecipazione alle sei puntate previste di alcuni ex allievi della scuola. Il promo, che l'autore Gabriele Parpiglia ha pubblicato ieri su Instagram, ha confermato che partecipare al talento show sono: Laura Torrisi, Ciro Ferrara, Emanuele Filiberto di Savoia e Joe Bastianich.

Annalisa, Alberto Urso, Giordana Angi e Irama, invece, saranno ospiti degli appuntamenti in prime time, che saranno condotti quasi certamente da Michelle Hunziker. La puntata di questo nuovo format, però, non si sa ancora quando andrà in onda: gli addetti ai lavori hanno anticipato al pubblico che il programma debutterà su Canale 5 prossimamente.