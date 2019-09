Si è tenuta ieri 6 settembre la seconda registrazione stagionale dedicata al Trono Classico di Uomini e donne. Erano presenti in studio i tronisti Sara Tozzi, Alessandro Zarino, Giulia Quattrociocche e Giulio Raselli che hanno iniziato a conoscere meglio i corteggiatori e le corteggiatrici in precedenza scesi dalle scale. Tra di loro, è stata confermata la partecipazione di Javier Martinez, già noto come single di Temptation Island dove si è avvicinato molto a Ilaria Teolis, ex fidanzata di Massimo Colantoni.

I primi incontri hanno già riservato diversi spunti, a partire dai dubbi per un corteggiatore, che ha espressamente ammesso di essere interessato al trono. E tra i soliti sospetti relativi alla visibilità televisiva, ci sono state le prime eliminazioni e i primi scontri tra protagonisti.

Registrazione Uomini e donne: Sara non elimina subito Francesco

Il Vicolo delle News ha reso note le anticipazioni di Uomini e donne relative alla registrazione di ieri agli studi Elios di Roma.

In essa, Giulia ha fatto la conoscenza di alcuni corteggiatori in casetta. Dopo avere scambiato qualche chiacchiera con loro, li ha lasciati soli ma ha chiesto che le telecamere restassero accese. Ha, così, ascoltato la conversazione tra Francesco e Luca, nella quale il primo ha ammesso chiaramente di ambire al trono. Tornati in studio, la Quattrociocche ha chiesto chiarimenti al corteggiatore il quale si è arrampicato sugli specchi, senza dare delle risposte esaurienti.

Lei ha quindi deciso di eliminarlo subito mentre Sara, a sorpresa, ha preso tempo. Non lo ha voluto eliminare, limitandosi a dire che ci penserà. Maria De Filippi è rimasta stupita da tale decisione, chiedendosi come abbia fatto a tenere (per ora) il ragazzo che ha ammesso senza troppe remore di pensare già al trono.

Uomini e donne anticipazioni: Javier è il corteggiatore di Sara

Proseguendo con le nuove anticipazioni di Uomini e donne, Sara è uscita con Javier, che aveva chiesto di poterla conoscere meglio al termine della precedente registrazione.

Sospettosi gli altri corteggiatori, dato che i due avevano partecipato a Temptation Island solo qualche settimana fa. Il più pungente è stato Francesco che ha definito il collega 'falso e costruito'. È stata poi la volta delle prime esterne di Alessandro, che è uscito con la corteggiatrice Sara, apparsa molto a suo agio davanti alle telecamere. Trovandola fin troppo estroversa, e dopo avere scoperto alcuni suoi vizi, il tronista ha subito deciso di eliminarla.

Molto meglio sono andate le cose con Giulio, con il quale Sara è apparsa subito compatibile dal punto di vista caratteriale. In studio però le critiche contro di lei non sono mancate, soprattutto per quella che è stata considerata un'eccessiva spavalderia (anche nei confronti delle colleghe). Poi Raselli è uscito con Veronica, una ragazza che ha deciso di vedere anche Alessandro.