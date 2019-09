Martedì 1 ottobre andrà in onda la terza puntata de La Strada di Casa 2. Riuscirà Fausto, appena uscito dal carcere, a risollevare il consorzio Morra? Come i telespettatori hanno visto nella prima puntata, sembra che un batterio abbia infestato la birra, danneggiando fortemente l'azienda di famiglia. Inoltre la polizia scoprirà nuovi elementi riguardo l'indagine su Irene.

Sospetti di sabotaggio per l'azienda di birra

Il batterio presente nei prodotti Morra rischia di far fallire l'azienda o comunque di metterla in gravi difficoltà.

Dopo un controllo, Fausto inizierà a sospettare che tale batterio sia stato volutamente introdotto nella sua birra da qualcuno che vuole i Morra fuori dall'azienda. Inoltre, nella terza puntata, Federico starà molto male senza una ragione apparente. Giulia e Valerio lo porteranno nell'ospedale dove Milena svolge il tirocinio di medicina. La giovane sarà quindi costretta a vedere l'uomo con cui ha una relazione in compagnia della moglie.

Questo evento metterà in discussione la travolgente relazione dei due?

Lorenzo comincia a non fidarsi di Mauro ed Emma. Il giovane è convinto che i due nascondano qualcosa, Emma in particolar modo. La ragazza scapperà dalla macchina di Mauro, abbandonando il suo cellulare. Fausto insieme al figlio cercherà di capire che fine ha fatto la ragazza. Un'altra scomparsa sulla quale si continua ad indagare è quella di Irene: la polizia, dopo aver accusato ingiustamente Lorenzo dell'assassinio, è convinta che la ragazza non sia stata uccisa.

Il commissario adesso è indirizzato su un'altra pista, credendo che Irene possa essersi tolta la vita. Gli inquirenti sembrano convinti che Irene si sia buttata nel fiume e la loro ipotesi sembra essere avvalorata da un video.

Gloria sta male

Il personaggio interpretato da Lucrezia Lante della Rovere sembra avere problemi di memoria. Nella terza puntata, la sua situazione si aggraverà e la donna sarà seriamente preoccupata per se stessa.

Fino ad ora Gloria ha tenuto per sé il suo segreto ma a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute deciderà di metterne al corrente il marito Fausto. Gloria è convinta di avere una patologia degenerativa.

La strada di casa 2 non coinvolge quanto la prima stagione

Sembra che i telespettatori italiani non siano stati coinvolti dalla seconda stagione de La Strada di Casa quanto la prima. Nonostante il primo appuntamento non sia stato un completo flop, gli ascolti sono stati piuttosto bassi ovvero al di sotto dei 4 milioni di telespettatori con uno share del 16,9%.

La prima puntata della prima stagione, invece, aveva conquistato quasi 6 milioni di italiani.