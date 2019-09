Che fine ha fatto Mirko Matteucci, il tassista di Propaganda Live? La fortunata trasmissione di La7, condotta da Diego Bianchi è iniziata da ormai due settimane, ma del burbero inviato - sparito anche dai social - non c'è traccia. I suoi numerosi fan, preoccupati, pretendono risposte, ma "Zoro", finora, non ha saputo (o voluto) dare spiegazioni. E c'è chi non esclude che il giallo di "Missouri 4" (il suo nome d'arte), sia semplicemente una trovata pubblicitaria.

#Mirkodovesta, Mirko dove sta? E' questo l'hastang finito in tendenza su Twitter venerdì sera, durante la messa in onda della seconda puntata di Propaganda Live. Mirko Matteucci, il tassista opinionista romano da sempre spalla di Diego 'Zoro' Bianchi non dà più notizie di sé dall'inizio dell'estate. L'ultimo suo post sui social, infatti, è datato 27 giugno (quando ha retwittato uno scherzoso post di Disability Pride Ita‏

Venerdì 13 settembre, Propaganda Live è ricominciata.

,a con grande stupore del pubblico Mirko Matteucci non c'era. Durante la trasmissione, nessuno ha fatto riferimento alla sua assenza e, così, i suoi fan hanno sperato di rivederlo la settimana seguente. Ma, anche venerdì sera, di Missouri 4, non c'era traccia. Diego Bianchi si è limitato ad un battuta laconica ("Ce lo siamo perso"), senza aggiungere ulteriori dettagli. Così il web si è scatenato. Tutti chiedono "Dove sta Mirko?", vorrebbero sapere se fa ancora parte della squadra ed attaccano la scelta della Rete di "far finta di niente" sottolineando che da una trasmissione come Propaganda Live - che ha sempre messo in evidenza gli errori comunicativi altrui - ci si sarebbe aspettati più trasparenza.

Qualsiasi cosa sia successa a Mirko, ignorare la situazione e far finta di niente non è da voi e soprattutto è deludente. #propagandalive #alfanonelpd ok ma #mirkodovesta? pic.twitter.com/ywp8wgVX3M — Carlotta Zanti (@carlottazanti) 20 settembre 2019

Giallo o mossa pubblicitaria?

Con il passare dei giorni, sul web, le teorie - così come le speculazioni - si moltiplicano. C'è chi è preoccupato, chi, stanco del silenzio di La7 pensa di rivolgersi ad un'altra trasmissione (Chi l'ha visto?), chi pensa di organizzare una fiaccolata e chi è convinto che sia tutta una mossa pubblicitaria studiata a tavolino (e che presto Mirko Matteucci tornerà negli Studios International di via Tiburtina)

La rete diretta da Andrea Salerno, però, continua a negare di essere in contatto con il barbuto tassista romano e non ha confermato la sua presenza neppure per la prossima puntata.

In risposta alle centinaia e centinaia di richieste giunte in questi giorni in redazione, si sono limitati a dire "Vediamo quello stanno scrivendo le persone e, per questo, stiamo ragionando su cosa dire - e su come dirlo - venerdì".

Mirko Matteucci ha iniziato la sua "avventura" televisiva quasi 10 anni fa. Come ha raccontato lui stesso in un'intervista a Rolling Stone ha incontrato Diego Bianchi durante una manifestazione a Piazza Colonna (i tassisti protestavano per le liberalizzazioni volute da Mario Monti) e da lì è nata un'amicizia che lo ha portato in tv.