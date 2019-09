La puntata di ieri, domenica 29 settembre, di Live-Non è la D'Urso è stata davvero scoppiettante, sia per quanto riguarda gli ospiti in studio, sia per alcuni rumors di cui si è parlato, come l'amore sbocciato tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo. Le due si sono presentate in studio mano nella mano confermando la loro relazione. Dopodiché, la padrona di casa ha dato la possibilità a Taylor di entrare nell'ascensore del programma, per avere un chiarimento con la sua ex fiamma Erica Piamonte.

Quest'ultima ci è rimasta molto male dopo aver scoperto, tramite un settimanale, che la web influencer ha iniziato a frequentarsi con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Però questo triangolo non è stato apprezzato da Veronica Satti, che ha deciso di esprimere la sua su Instagram.

Veronica un fiume in piena contro Taylor, Giorgia ed Erica Piamonte

Veronica Satti ha iniziato il suo sfogo contro Taylor Mega, Giorgia Caldarulo ed Erica Piamonte dicendo: "Penso che questo triangolo sia una baracconata".

Parole che suonano come una tiratina d'orecchie indirizzata alle tre ragazze dicendo che avrebbero creato questo Gossip soltanto per racimolare un po' di visibilità ed di business. Sarà davvero così? Nel frattempo la Satti ha continuato a dire la sua sul siparietto di ieri in diretta a Live Non è la D'Urso: "Spero che tutto questo sia vero, altrimenti sarebbe schifoso per la comunità LGBT e per tutte le persone che hanno sofferto".

Insomma come replicheranno le tre ragazze a tali dichiarazioni piuttosto dure ed incisive? Non ci resta che attendere le prossime indiscrezioni sui social.

Lo sfogo di Taylor, Giorgia ed Erica dopo Live-Non è la D'Urso

Dopo l'ospitata a Live-Non è la D'Urso, Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono lasciate andare in uno sfogo su Instagram. Le due neo fidanzate hanno pubblicato delle Stories, indirizzate ad una persona misteriosa chiamata A.

Le loro dichiarazioni: "Vorrei solo dire che A., A perché non ti nomino e non ti meriti questo hype. Tu sei un bluff, soltanto un bluff, solo un bluff". Poi, le due hanno divulgato una serie di filmati, in cui si scambiano effusioni appassionate, con scritto "L'amore vince su tutto". Insomma a chi sarà indirizzata questa provocazione? Chi è questa A? Forse sarà un'allusione all'ex gieffina Erica Piamonte oppure ad un'altra persona?

Nel frattempo anche Erica si è sfogata dopo la puntata dello show di Barbara D'Urso e ha lanciato qualche frecciatina a Giorgia, facendo riferimento alla sua impassibilità e del probabile finto interesse nei confronti di Taylor: "Ma è normale che questa non abbia reazioni e abbia detto nulla? O non ci arriva o le va bene tutto". Come replicherà quest'ultima a tali affermazioni? Non ci resta che scoprilo prossimamente.