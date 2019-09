La prima puntata della nuova stagione de "Le Iene Show" andrà in onda nella fascia prime time di martedì 1 ottobre 2019 su Italia 1. Ogni settimana la trasmissione sarà in video con due puntate: nella prima serata del martedì, con i noti conduttori Alessia Marcuzzi, Nicola Savino, e le voci della Gialappa's Band, e nello stesso orario del giovedì, con un'alternanza alla conduzione delle Iene Veronica Ruggeri, Giulio Golia, Roberta Rei, Filippo Roma, Matteo Viviani e Nina Palmieri.

Nuova edizione de Le Iene Show con doppio appuntamento settimanale

"Le Iene Show" tornerà in onda il primo giorno di ottobre e dà appuntamento ai telespettatori nelle prime serate televisive del martedì e del giovedì.

L'inizio della nuova stagione del famoso format Mediaset si aprirà con un doveroso tributo a Nadia Toffa, storica inviata e conduttrice del programma scomparsa lo scorso 13 agosto dopo una lunga malattia.

A tale proposito, nel corso del primo appuntamento verrà anche mandato in onda un documento risalente al dicembre 2018 nel quale la Toffa esprime il desiderio di incontrare le persone a lei molto care.

All'inizio, l'ideatore del programma Davide Parenti si era mostrato titubante riguardo all'idea di mandare in onda il filmato durante la prima puntata, ma poi la redazione deve aver pensato che la soluzione migliore per ricordare Nadia non poteva che essere quella di mostrarla ancora in video con il suo volto, le sue parole e, soprattutto, il suo sorriso.

Come da rodata linea editoriale, anche in questo nuovo ciclo di puntate il programma di Mediaset punterà i riflettori su numerosi casi italiani di malcostume, malasanità, frodi, inganni, soprusi, ma si distinguerà anche per la realizzazione di approfondimenti giornalistici di grande importanza sociale.

Tuttavia non mancheranno neanche balletti, battute, gag comiche e servizi incentrati su argomenti più leggeri.

Gli inviati di questa edizione

Il novero di inviati della nuova edizione de "Le Iene Show" è davvero molto corposo e comprende sia volti noti che meno conosciuti.

A vestire il completo total black da più tempo sono sicuramente Giulio Golia, Andrea Agresti, Luigi Pelazza, Veronica Ruggeri, Matteo Viviani, Filippo Roma, Roberta Rei, Nina Palmieri, ma nella lista degli inviati figurano le energiche personalità di Giulia Innocenzi, Alessandro Di Sarno, Cizco, Ismaele La Vardera, Nicolò De Devitiis, Alessandro De Giuseppe, Alice Martinelli, Niccolò Bello, Michele Cordaro, Gaston Zama, Alessandro Politi, Niccolò Torielli, Stefano Corti, Sebastian Gazzarrini, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Cristiano Pasca, Gaetano Pecoraro e Silvio Schembri.