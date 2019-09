Nella nuova puntata di Live-Non è la D'Urso si è parlato nuovamente del triangolo amoroso tra Taylor Mega, Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo. La bella influencer ha ufficializzato la sua storia d'amore con l'ex corteggiatrice di Paolo Crivellin. Tale situazione ha parecchio infastidito Erica che ha accusato Taylor di averla tradita quando stavano ancora insieme. Giorgia, l'attuale fidanzata della Mega, è intervenuta per marcare il territorio e per dire all'ex gieffina toscana che deve accettare la rottura e andare avanti per la propria strada.

Taylor chiarisce: 'Non stavo insieme ad Erica'

Taylor Mega si è presentata con la sua fidanzata Giorgia Caldarulo negli studi di Live-Non è la D'Urso. Le due sono apparse affiatate e molto serene insieme. Poi, la web influencer, dietro il consenso di Giorgia ha accettato l'invito della padrona di casa di incontrare Erica Piamonte nell'ascensore della trasmissione. Le due ragazze hanno avuto un acceso confronto, nel quale la modella toscana non ha nascosto la sua rabbia e delusione per la sua ex Taylor.

"Io e Taylor siamo state insieme tutta l'estate e non riesco a comprendere come faccia Taylor a stare con una ragazza così diversa da me" ha dichiarato l'ex concorrente del Grande Fratello 16. "Non stavo insieme ad Erica. C'era qualcosa che andava ben oltre l'amicizia non era niente di ufficiale. Eravamo una coppia aperta, e quindi potevamo stare con chi ci pareva" ha spiegato l'influencer. "Non ti rendi conto quanto sto di m...

perché a te non importa nulla, sembra che tu ti stia facendo la tua vita" ha replicato Erica. Infine, è intevenuta Giorgia, l'attuale compagna di Taylor: "Erica devi guardare avanti. Non parlare della sottoscritta e fatti una vita. Ormai tra te e Taylor è finita". Insomma Erica è rimasta davvero molto ferita e vedere Taylor con un'altra donna non è una cosa facile da digerire. Riuscirà l'ex gieffina a dimenticare la bella influencer? Chissà non ci resta che scoprirlo in futuro.

Taylor e Giorgia: gli scatti del loro bacio a Milano

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo sono state immortalate dai paparazzi mentre si scambiavano un bacio appassionato in una strada del quartiere Brera di Milano. Lo scoop è stato lanciato poche settimane fa da Riccardo Signoretti a Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso. Gli scatti del bacio tra la web influencer e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno fatto molto discutere sul web e sono stati criticati in quanto, secondo il parere di alcuni utenti del web, sarebbero stati creati soltanto per un fatto di "business".

Tali accuse hanno fatto andare su tutte le furie Taylor che ha spiegato che non ha bisogno del Gossip per stare al centro dell'attenzione e che il sentimento che prova per Giorgia è profondo e sincero.