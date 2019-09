Oggi, giovedì 12 settembre, è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata di Vieni da me, programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo. L'ospite della puntata è stata Alda D'Eusanio, la giornalista e conduttrice che ha da sempre diviso il pubblico: c'è chi la ama e chi la critica. Ed è proprio dell'argomento critiche che Alda ha voluto trattare in diretta, ricordando i post degli haters che l'attaccavano sul web per il fatto che condivideva il cibo con il cane di una sua amica e quelli che l'accusavano di essere la "regina della tv spazzatura". Poi, si è parlato della sua storica lite con Nina Moric.

D'Eusanio parla di Nina Moric: parole forti

Schietta, sincera e fiera dei suoi 68 anni, Alda D'Eusanio non ha peli sulla lingua e ha espresso il suo pensiero riguardo alla furiosa litigata con Nina Moric nel salotto de La Repubblica delle donne di Piero Chiambretti. "Lei si è offesa solo perché le avevo detto 'quante gocce di valium ti sei presa per essere così calma' e da lì è partito tutto", ha raccontato la giornalista e conduttrice a Vieni da me.

Infine ha concluso lanciando qualche frecciatina al vetriolo: "La Moric mi disse che ero una vecchia in menopausa. Sapessi quant'è bella la menopausa figlia mia, lo saprai anche tu". Insomma, la D'Eusanio si è tolta qualche sassolino dalla scarpa e a quanto pare lo ha fatto in diretta tv da una Caterina Balivo rimasta un po' in imbarazzo di fronte alle dichiarazioni forti e colorite della sua ospite.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Alda commenta gli attacchi degli haters

Alda D'Eusanio è stata protagonista di una polemica molto accesa dopo aver condiviso un filmato in cui condivideva il cibo con il cane di una sua amica. Agli haters che l'hanno criticata, lei ha risposto così: "Era un cagnolino di tre mesi che ho regalato alla mia amica Clelia. Lui mangiava l'insalata dalla mia bocca e non mi disgustava. Quando ho letto quei commenti ho pensato, 'ma non pensate ai baci umani, specialmente quando uno si bacia dopo che si è fumato quaranta sigarette?'".

Poi, la conduttrice ed opinionista ha aggiunto: "La cattiveria che esercitate nell'attaccare le altre persone perché si può dire la stessa cosa in un altro modo, a me non solo non mi tocca, ma non ho tempo da dedicare". Per quanto riguarda chi l'ha accusata di essere la "regina del trash", la donna ha replicato difendendo i programmi che conduceva in tv: "Queste critiche sono durate anni, sono giunte nel momento più terribile della mia vita perché in tre anni prima è venuto a mancare mio marito, poi mio padre, mio zio, una mia amica e poi il mio cane e i miei gatti.

Ho vissuto quegli anni passando in mezzo alle file di persone che conoscevo o che non mi conoscevano che mi sputavano addosso, però io vivevo una sofferenza talmente grande dentro di me per quelle morti e per quegli attacchi che erano come delle punture di spillo. Quella sofferenza è rimasta".