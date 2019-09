La seconda edizione di Temptation Island Vip sta facendo molto discutere per la presenza nel cast di Damiano Coccia detto Er Faina. Le polemiche intorno allo youtuber romano presto potrebbero essere messe a tacere, in quanto si mormora che, insieme alla fidanzata Sharon, abbia già lasciato il reality.

Damiano e Sharon potrebbero aver lasciato il docu-reality

L'arrivo di Damiano Er Faina, in coppia con Sharon Macrì, è stato duramente criticato sul web.

Le accuse nei confronti del giovane sono quelle di aver sempre attaccato il reality e i personaggi del mondo dello spettacolo, per poi farne parte. Le polemiche non si sono placate neanche quando, durante la prima puntata, il romano è scoppiato in lacrime. Molti telespettatori hanno sospettato che il lato "umano" di Damiano fosse solamente una tattica scelta dagli autori per far entrare il giovane nelle grazie del web.

Nelle scorse ore gli autori del programma hanno pubblicato sull'account ufficiale del docu-reality un video che potrebbe contenere uno spoiler clamoroso. Nello specifico la clip riguarda Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito: il più bello d'Italia è stato chiamato nel Pinnettu, con i suoi compagni, per visionare un video della fidanzata. Durante il filmato alcuni telespettatori, molto attenti, hanno notato un particolare: l'assenza di Damiano Er Faina.

A questo punto la conclusione potrebbe essere solamente una: la coppia potrebbe aver lasciato prematuramente il programma.

In effetti nel corso della prima puntata Damiano aveva già pensato a un falò di confronto anticipato. Il giovane, per la precisione, ha udito una frase della sua fidanzata, che non le sarebbe affatto piaciuta: Sharon ha riferito nel suo villaggio di essere sicura dell'amore e della fedeltà del suo uomo, ma di non esserlo altrettanto per sé stessa.

Chissà se l'addio di Damiano Er Faina possa mettere a tacere una volta per tutte le polemiche sul suo conto. Nella giornata di ieri, lo youtuber è stato preso duramente di mira anche da Sossio Aruta, ex cavaliere di Uomini e Donne.

Alex Belli e Delia Duran potrebbero sbarcare sull'isola delle tentazioni

In queste ore sta circolando la voce di una nuova coppia in arrivo a Temptation Island Vip 2. Stando alle indiscrezioni lanciate dal sito Oggi.it, Alex Belli e Delia Duran potrebbero entrare a far parte del cast.

In realtà la coppia era stata già scelta per essere inserita dall'inizio, ma poi è saltato tutto. A quanto pare, sarebbero stati scelti grazie agli ottimi ascolti fatti dal programma lunedì scorso. Alex e Delia, come gli altri, si metteranno in gioco per mostrare che il loro amore può superare ogni tempesta. Intanto, dopo l'eliminazione di Ciro Petrone e Federica Caputo per aver trasgredito le regole, è arrivata sull'isola anche la coppia formata da Gabriele Pippo e Silvia Tirado.