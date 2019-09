Ieri sera in prime time su Rai 1 è andata in onda la serata finale di Miss Italia 2019, giunto alla sua 80esima edizione. Il celebre concorso di bellezza, prodotto da Patrizia Mirigliani, è tornato nuovamente sulla rete ammiraglia Rai, dopo anni di "esilio" sul canale televisivo La7. La lunga serata finale, condotta da Alessandro Greco, ha portato alla proclamazione della nuova reginetta di bellezza, che si è portata a casa il titolo e l'ambita corona.

Ad avere la meglio è stata la giovanissima Carolina Stramare, la quale però nel momento della proclamazione finale non è stata subito inquadrata dalla regia.

Il trionfo di Carolina Stramare, eletta Miss Italia 2019

Nel dettaglio, infatti, nel rush finale di Miss Italia 80 sono arrivate tre ragazze: Carolina, Serena Petralia e Sevmi Fernando. Ad avere la meglio è stata la giovane Stramare, modella alta 179 cm, già vincitrice del titolo di Miss Lombardia.

La 20enne di Vigevano è diplomata al liceo liguistico ed è appassionata di equitazione, che pratica a livello agonistico. Durante la serata finale del concorso di bellezza ha rivelato che al momento sta seguendo un corso di grafica e progettistica presso l'Accademia delle Belle Arti di Sanremo e il suo sogno sarebbe quello di poter lavorare nel design e nell'arredamento, perseguendo così l'attività di famiglia.

Il vero colpo di scena durante la finalissima di Miss Italia 80, però, è arrivato nel momento in cui c'è stata la proclamazione della vincitrice assoluta. In prima fila, infatti, a favore delle telecamere non vi erano le tre ragazze arrivate al duello conclusivo, bensì Patrizia Mirigliani e la super ospite della finalissima Gina Lollobrigida. E così quando il conduttore ha annunciato il nome della trionfatrice, la regia ha staccato per diversi secondi sull'immagine della Lollobrigida e non subito su quella di Carolina, che nel frattempo si emozionava per la vittoria.

Tra gli ospiti della finalissima anche Benji e Fede

Un errore di regia che è stato prontamente ripreso dall'attento pubblico social, che ieri sera ha seguito la diretta fiume della finalissima di Miss Italia 80. Molte polemiche, infatti, hanno riguardato anche la super durata della serata che è terminata all'1:40 circa.

Nel corso della trasmissione sono stati diversi gli ospiti che sono saliti sul palco di Jesolo. Tra questi Benji e Fede, il duo musicale del momento reduce dal successo della hit estiva "Dove e quando", che ieri sera hanno cantato dal vivo sul palco di Miss Italia, facendo scatenare non soltanto le Miss in gara, ma anche la giuria di qualità del concorso e le vincitrici storiche che hanno partecipato alla serata celebrativa.