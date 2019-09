Proprio come avvenuto nel primo appuntamento in studio della scorsa settimana, anche la seconda registrazione stagionale del Trono Classico di Uomini e donne ha concesso spazio ad alcune coppie di Temptation Island. Ieri 6 settembre, Maria De Filippi ha aperto le porte del suo programma a Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco che hanno parlato della loro vita dopo il secondo falò di confronto, nel quale non sono riusciti ad appianare le divergenze.

E l'inizio non è stato facile per loro, anche se dopo qualche scontro l'ex coppia ha abbassato le difese fino all'abbraccio finale. Entrambi sono rimasti fermi nelle proprie decisioni, anche se la Sansone ha chiaramente rivelato di avere sofferto molto nei giorni successivi alle puntate, tanto da essere rimasta lontana dai social network per non leggere i commenti cattivi.

Uomini e donne anticipazioni: Arcangelo entra e non saluta Nunzia

La scorsa settimana Maria De Filippi aveva invitato in studio Ilaria Teolis, Massimo Colantoni, Katia Fanelli e Vittorio Collina nel corso del primo appuntamento con Uomini e donne.

Dopo avere ascoltato la versione dei fatti di David Scarantino e Cristina Incorvaia nella registrazione del Trono Over, ieri la parola è passata ad Arcangelo Bianco e Nunzia Sansone, un'altra coppia che è uscita separata dall'avventura estiva a Temptation Island. Lei aveva tentato in tutti i modi di ottenere un'altra possibilità dal fidanzato, ma nel secondo falò di confronto lui non aveva cambiato idea, aggiungendo il classico 'io non ti merito' (divenuto poi un tormentone sul web).

Secondo quanto reso noto dal Vicolo delle News, Arcangelo ieri sarebbe entrato in studio senza salutare la sua ex e lei avrebbe poi spiegato che non c'è stato alcun confronto tra loro di recente: lo scorso 10 agosto si sono visti ad una festa, ma non c'è stato modo di parlare dei loro trascorsi.

L'abbraccio finale tra Arcangelo e Nunzia

Proseguendo con il resoconto della registrazione di Uomini e donne del Vicolo delle News, Arcangelo è rimasto fermo su quanto da lui dichiarato in occasione del falò di confronto.

Nunzia ha aggiunto di non essersi ancora completamente ripresa dopo la rottura e di avere sofferto molto per i commenti sui social, soprattutto nei confronti del suo ex. Per questo motivo è rimasta per qualche settimana lontana dal web. Ha, quindi, ammesso le sue colpe per essere stata troppo rigida con Arcangelo quando erano una coppia. Avrebbe dovuto concedergli più libertà, ma ora sente di essere cambiata, di avere capito di voler vivere con più leggerezza.

Bianco si è detto felice per la consapevolezza della sua ex e, dopo l'uscita dallo studio, i due si sarebbero abbracciati nel fuori onda.