Ancor prima della messa in onda della prima puntata di Temptation Island Vip 2 prevista per lunedì 9 settembre, circolano già le prime indiscrezioni su quanto accaduto nel villaggio sardo di Santa Margherita di Pula. In particolare, alcuni indizi social ed alcune immagini andate in onda nel corso della registrazione di Uomini e donne di ieri pomeriggio, fanno intuire che una delle coppie abbia già abbandonato il programma, ancor prima della fine delle registrazioni.

Tutto fa pensare che possa trattarsi della coppia formata da Pago e Serena Enardu, i quali si sarebbero detti clamorosamente addio, probabilmente a causa della pericolosa vicinanza della Enardu ad uno dei tentatori.

Temptation Vip, spoiler: tra Serena e Pago sarebbe finita a causa di un single

Tutti gli indizi fanno pensare che questa seconda edizione di Temptation Island Vip sia iniziata con il botto e che già una coppia di fidanzati abbia lasciato anzi tempo il reality, decidendo di uscire separati.

Tutto fa pensare che i protagonisti di questo clamoroso abbandono siano il cantante Pacifico Settembre in arte Pago e Serena Enardu, i quali si sarebbero detti addio dopo tanti anni di fidanzamento. Causa della rottura sarebbe la vicinanza della giovane ex tronista con il single Alessandro. Il tutto sarebbe confermato anche da una Stories pubblicata su Instagram proprio da Pago, il quale ha postato una immagine con tanto di corna e che fa pensare che ci sia stato un tradimento da parte della (ex) fidanzata.

Pago e la Enardu sarebbero la prima coppia scoppiata di Temptation Vip 2

Anche se per contratto i protagonisti non possono svelare nulla sui social di quanto successo nel corso delle registrazioni, il cantante è già tornato attivo su Instagram e quanto pubblicato sembra non dare adito a dubbi. Anche attraverso le anticipazioni dell'ultima registrazione del trono classico di Uomini e donne pubblicate dal sito 'Il Vicolo delle news', sappiamo che una delle coppie ha abbandonato il programma prima dello scadere dei 21 giorni.

Anche se Maria De Filippi non ha svelato i nomi, dai filmati si intuisce che si tratti proprio di Pago e Serena, con quest'ultima che piange in riva al mare, in crisi a causa dell'attrazione per uno dei tentatori presenti nel villaggio sardo. Molti colpi di scena attendono i fan del reality condotto in questa seconda edizione da Alessia Marcuzzi e che vedremo in onda il prossimo 9 settembre in prima serata su Canale 5.

Solo dopo la messa in onda della prima puntata, potremo scoprire se proprio Serena Enardu e Pago siano entrati in crisi sin da subito, sino ad arrivare a dirsi addio dopo tanti anni di fidanzamento.