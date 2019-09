Il prossimo 12 settembre comincerà su Sky Uno la nuova attesissima edizione di X Factor, la tredicesima per la precisione. La curiosità del pubblico è altissima, anche e soprattutto perché, fatta eccezione per Mara Maionchi, vincitrice delle ultime due edizioni con Lorenzo Licitra ed Anastasio, il parco giudici è stato letteralmente stravolto. Non ci saranno più Fedez, Manuel Agnelli e Lodo Guenzi, che verranno sostituiti da tre debuttanti assoluti nel ruolo, ovvero Sfera Ebbasta, Malika Ayane e Samuel dei Subsonica.

Quello che non tutti sanno è che è già possibile scommettere sull'esito finale del programma, puntando su quale sarà il team vincente. Al momento i principali bookmaker su cui è possibile concretizzare la giocata sono tre, ovvero Eurobet, GoldBet e Sisal Machpoint.

Le quotazioni di Sfera Ebbasta sui principali bookmaker

Le quotazioni di Sfera Ebbasta – la cui nomina ha suscitato significative polemiche sin dal momento della sua conferma definitiva, concretizzatasi in primavera dopo mesi di rumors sempre più insistenti – sono al momento in linea con quelle degli altri tre giudici del programma, anche se, volendo andare ad analizzare complessivamente le proposte dei bookmaker, l'artista lombardo classe 1992 risulta quello la cui vittoria finale viene considerata più improbabile, seppur di poco.

La vittoria dell'autore di 'Rockstar' è infatti data al momento a 4 – in altre parole, puntando ora 100 euro sulla vittoria del team del trapper milanese, se ne andranno ad incassare 400, nel caso in cui un artista della sua squadra dovesse effettivamente portarsi a casa il titolo della tredicesima edizione del popolarissimo talent show musicale di Sky – dal bookmaker Sisal Machpoint, mentre Eurobet e GoldBet la considerano lievemente più plausibile, quotandola a 3,75.

In quest'ultimo caso, il giocatore che punterà 100 euro sul team del trapper, si porterà a casa 375 euro, ovviamente solo se un membro della squadra del Trap King di Cinisello Balsamo si aggiudicherà effettivamente la vittoria finale.

Le quote di Samuel, Malika Ayane e Mara Maionchi

Tutti e tre i bookmaker quotano a 3,75 l'eventuale vittoria di un artista del team di Samuel o Malika Ayane.

La medesima quota è stata assegnata anche ad un'eventuale vittoria di un membro del team di Mara Maionchi dai bookmaker EuroBet e GoldBet, ma non da Sisal Machpoint, che al momento stabilisce la quota a 3, considerando evidentemente più probabile la terza vittoria consecutiva di Mara Maionchi, rispetto al trionfo di uno degli altri giudici.

Le quote attuali potrebbero ovviamente subire dei significativi cambiamenti, soprattutto dopo l'inizio del programma. Sarà infatti fondamentale capire quali saranno le diverse categorie assegnate ai vari giudici.