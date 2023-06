Silvio Berlusconi è morto nella mattinata di oggi, 12 giugno 2023, all'ospedale San Raffaele di Milano. La notizia della morte dell'ex premier e imprenditore sta monopolizzando il dibattito pubblico.

Numerosissimi i messaggi di cordoglio, anche da parte degli storici oppositori politici del Cavaliere, come ad esempio Romano Prodi. "Con lui mai inimicizia – ha infatti dichiarato l'ex premier – ha esercitato una grande influenza non solo sull'Italia, ma anche sui cittadini".

In rete sono però stati diffusi anche messaggi tutt'altro che lusinghieri nei confronti dell'ex presidente del Consiglio, tra questi alcune storie Instagram pubblicate dai rapper Gemitaiz e Nerone.

Morte Berlusconi, il rapper Nerone contro l’ex premier: 'C'è poco da dispiacersi'

Nerone ha rivolto ai suoi 139mila follower un messaggio inequivocabilmente critico nei confronti di Berlusconi, queste le sue parole:

"Comunque raga oggi ha tirato le zampe il principale responsabile del fatto che l'80% dei vostri genitori ha lavorato, lavora e lavorerà come uno schiavo da quando è nato e chissà fino a quando. Sporca di sangue e corruzione. Una barzelletta per l'estero che "grazie" a lui ci ha visto per anni come dei cog.... E non ha mai fatto un giorno di prigione. C'è poco da dispiacersi. Così eh, per dire."

Il rapper ha poi invitato i suoi numerosi seguaci a "cercare su wikipedia" informazioni relative alle vicende giudiziarie di Berlusconi.

"Vi prego di documentarvi – ha infatti aggiunto Nerone – se non siete a conoscenza di tutto. Basterebbe cominciare a cercare i suoi processi su Wikipedia. Vi voglio bene e confido nella vostra sete di sapere e capacità di giudizio".

Gemitaiz, il commento dopo la morte di Berlusconi: 'Non siete d'accordo? Smettete di seguirmi'

Molto duro anche il commento di un altro esponente della scena Rap italiana, Gemitaiz, che nelle stories della sua pagina Instagram – seguita da oltre 1 milione e quattrocentomila follower – ha accompagnato la notizia della morte di Berlusconi con un inequivocabile "Alleluja".

L'artista capitolino ha poi precisato di non essere interessato a trattare ulteriormente la questione rispondendo ai commenti degli utenti, queste le sue parole: "Non perderò tempo a rispondere a nessuno. Non siete d'accordo? Smettete pure di seguirmi. Non lo trovate carino? Smettete di seguirmi. La libertà di espressione è ancora in vigore. Il buonismo da 3 euro qui non lo troverete".