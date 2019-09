La soap opera iberica Il Segreto va in onda ormai da circa 6 anni in Italia, riuscendo sempre a catalizzare su di sé le attenzioni dei telespettatori. Le anticipazioni relative alle puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Francisca Montenegro approfitterà dei problemi economici di Severo per mandarlo in rovina una volta per tutte.

La dark lady, dopo essersi liberata temporaneamente di Fernando Mesia, partito all'improvviso per Madrid, concentrerà tutte le sue attenzioni sullo storico rivale. Infatti, dopo aver appreso da Prudencio che Santacruz versa in difficili condizioni economiche, elaborerà un piano per mandarlo in bancarotta.

Anticipazioni Il Segreto: problemi economici per Santacruz

I problemi per Severo cominceranno quando si accorgerà di non avere più il denaro sufficiente per pagare i suoi dipendenti delle risaie. In seguito al duro scontro con i Molero, infatti, l'uomo si renderà conto di essere ormai con le spalle al muro. Pertanto si vedrà costretto a procrastinare i lavori nei campi e a chiedere un prestito a Prudencio all'insaputa dei suoi familiari.

Ortega, dopo la partenza di Fe, prenderà in gestione la sua enoteca, e al contempo comincerà a prestare del denaro ai suoi concittadini, applicando degli interessi più bassi rispetto agli altri strozzini. Di conseguenza, Santacruz deciderà di rivolgersi a lui per ottenere la somma necessaria per evitare di andare in completo fallimento.

Prudencio, dopo aver ascoltato la richiesta del proprietario delle risaie, non saprà come comportarsi.

Il latifondista gli chiederà ben 3.000 pesetas, una cifra decisamente alta che spingerà il titolare della bottega dei vini a confrontarsi con il dipendente Antonio Marchena e con Don Berengario, ma insieme non riusciranno a trovare una soluzione.

Donna Francisca pronta a rovinare Severo Santacruz

Nel frattempo, Donna Francisca dirà a Prudencio che dovrà tenerla informata su tutto ciò che accade a Puente Viejo.

E così, quando apprenderà che Severo ha chiesto un prestito a Ortega, coglierà l'opportunità per organizzare un piano allo scopo di mandare in rovina il suo antagonista.

A sorpresa, infatti, la matrona dirà a Prudencio che dovrà accettare la richiesta di Santacruz, facendo capire di avere qualcosa in mente per colpire il latifondista. Le sue reali intenzioni verranno a galla quando, parlando con Mauricio Godoy, gli dirà di avere l'intenzione di acquistare ingenti quantità di riso da altri fornitori.

Fatto ciò, rivenderà l'alimento ad un costo nettamente più basso rispetto a quello proposto da Santacruz. In questo modo cercherà di far perdere al latifondista tutti i suoi clienti, portandolo sul lastrico e impedendogli anche di accumulare il denaro da restituire a Prudencio.