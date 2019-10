Il Paradiso delle signore 4 continuerà ad emozionare i fan con le sue storie, ed in particolar modo con la storyline che vede protagonisti Nicoletta, Riccardo e Cesare. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 4 all'8 novembre, rivelano che il dottor Diamanti scoprirà il tradimento di Nicoletta e prenderà in considerazione la possibilità di trasferirsi con la famiglia a Bari dove gli è stato offerto un lavoro.

Nel frattempo, Silvia e Luciano diranno alla loro figlia di essere a conoscenza dei suoi incontri furtivi con Riccardo, mentre Angela verrà aggredita da un uomo in credito con suo fratello. Infine, Gabriella e Cosimo si avvicineranno sempre più e ciò spingerà Agnese ad indagare sui sentimenti della giovane nei confronti di suo figlio Salvatore.

Il Paradiso delle signore, Cesare sospetta qualcosa

Le trame de Il Paradiso delle signore dal 4 all'8 novembre, rivelano che Marta e Vittorio ripenseranno a ciò che hanno scoperto circa Nicoletta e Riccardo.

La Cattaneo si comporterà in maniera strana ed i suoi genitori non potranno fare a meno di notarlo, al punto che ne discuteranno a colazione. Intanto, Vittorio Conti informerà le Veneri che saranno le protagoniste del video promozionale che ha in mente di realizzare. Adelaide ed Umberto metteranno in atto un piano per allontanare Ludovica dal fidato contabile Gualtiero Mairan. Poco dopo, Marta parlerà con suo fratello Riccardo e gli rivelerà di averlo visto baciarsi con Nicoletta e che è al corrente dei loro incontri clandestini. Nel frattempo, Cesare inizierà ad avere dei sospetti nei confronti di sua moglie Nicoletta.

Riccardo chiede aiuto a Cosimo, torna Elsa

Angela, si ritroverà in grosse difficoltà a causa dell'ultimatum che le ha dato la padrona di casa, la quale non sarà più disposta ad aspettare oltre per riscuotere il pagamento dell'affitto. A preoccupare la ragazza, non è solo la questione economica. La giovane, infatti, verrà tormentata da una persona del passato che non la lascerà tranquilla. Nel frattempo, Cesare avendo le prove che confermano i sospetti su Nicoletta, non sarà più disposto a farsi prendere per i fondelli.

Più tardi, Riccardo deciderà di fare un'azione concreta per riprendersi Nicoletta, quindi si rivolgerà a Cosimo per chiedergli aiuto. Il giovane spererà che l'amico conoscendo l'Arcivescovo di persona, possa fare in modo che annulli il matrimonio della Cattaneo con il dottor Diamanti. Al Paradiso, Agnese e Gabriella lavoreranno sodo per confezionare gli abiti da abbinare ai sogni delle Veneri e tireranno fuori mille idee. Marta si recherà in caffetteria ed incrocerà per caso la regista che si occuperà del video promozionale: si tratta di Elsa.

Angela viene aggredita, Marcello resta ferito

Angela sarà disperata perché non sa come pagare l'affitto di casa e per riuscirci deciderà di allearsi con Umberto e Adelaide nel piano contro il contabile di Ludovica. La ragazza crederà che sia l'unico modo per ottenere il denaro che le serve. Le cose, però, non andranno come sperato, in quanto, la giovane sarà aggredita e derubata da uno scagnozzo del Mantovano che è in credito con Marcello.

La Barbieri, il giorno seguente si sfogherà con il fratello accusandolo di ciò che le è successo. Marcello, dopo lo scontro con sua sorella, deciderà di affrontare l'uomo che le ha fatto del male, ma rimarrà ferito. Il giovane, poi, sarà accudito da Roberta che curerà le sue ferite. Intanto, nell'atelier de Il Paradiso si scatenerà un'accesa discussione sulle difficoltà di conciliare famiglia e lavoro a causa di un commento di Agnese.

Luciano affronta un discorso importante con Cesare

Al Paradiso continuano imperterriti i preparativi per le riprese del filmato pubblicitario. Nel frattempo, Vittorio scoprirà che Riccardo ha deciso di far firmare un contratto esclusivo a Cosimo senza consultare prima lui ed il ragionier Cattaneo. Intanto, Angela sarà sempre più preoccupata perché non avrà il denaro per pagare l'affitto e così Marcello chiederà aiuto a Roberta per risolvere la situazione e far sì che sua sorella sia un po' più serena. Silvia, Nicoletta e Margherita saranno fuori città per qualche giorno e Luciano approfitterà della loro assenza per parlare con Cesare ed affrontare un discorso importante con lui, ovvero dell'offerta di lavoro che il giovane ha ricevuto in un altra città. Nel frattempo, Marcello grazie al suo ingegno riuscirà ad ottenere una proroga sul pagamento dell'affitto di casa. Il giovane incontrerà la padrona di casa al magazzino e le prometterà uno sconto autorizzato da Conti su qualsiasi capo voglia acquistare.

Cesare dice a Nicoletta di volersi trasferire

Cosimo e Gabriella saranno sempre più complici e la loro intesa non sfuggirà ad Agnese, la quale preoccupata per suo figlio Salvatore, comincerà ad indagare sui reali sentimenti della giovane. Nel frattempo, Nicoletta tornerà prima del previsto del mini viaggio con la madre e la piccola Margherita e finalmente si confiderà con Roberta rivelandole ciò che davvero prova per Riccardo. La giovane, poi tornerà a casa e verrà spiazzata da suo marito Cesare, il quale le dirà che ha intenzione di accettare l'offerta di lavoro ricevuta e di volersi trasferire a Bari con la famiglia. Nicoletta, soffrirà molto per la decisione del consorte e non riuscirà a dormire. Intanto, le Veneri commenteranno le foto di Nixon e Kennedy con le rispettive consorti nello spogliatoio del Paradiso. Tuttavia, Vittorio frenerà gli entusiasmi annunciando alle ragazze che devono fare le prove degli abiti per il video promozionale. Intanto, Umberto sembrerà aver trovato il modo per mettere fuori gioco Gualtiero Mairan, l'uomo che amministra il grande patrimonio delle Brancia di Montalto. Nicoletta riferirà a Riccardo la decisione di Cesare ed il giovane Guarnieri che non vorrà accettare di perderla nuovamente, capirà che esiste un unica soluzione. Poco dopo, Silvia e Luciano riferiranno a Nicoletta di essere a conoscenza dei suoi incontri clandestini con Riccardo.