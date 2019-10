Sono usciti più innamorati che mai da Temptation Island Vip: Alex Belli e Delia Duran sono una delle coppie del reality che hanno superato brillantemente le tentazioni, ma evidentemente la loro unione non è andata a genio a tutti. Rispondendo alcune domande dei fan, l'ex attore di CentoVetrine ha fatto sapere che lui e la modella sono stati, loro malgrado, protagonisti di una colluttazione con un ex della Duran, senza specificare se si tratti dell'ex marito di quest'ultima o di qualcun'altro.

Sta di fatto, però, che rispondendo ad un altra domanda, ha fatto riferimento ad una visita al pronto soccorso, ma non è chiaro se i due avvenimenti siano strettamente collegati.

Alex: 'Cè stata una colluttazione pesante'

"C'è stata una colluttazione pesante dove Delia ed io abbiamo subito un'aggressione dal suo ex che non è degno di portare nemmeno il nome di uomo", ha dichiarato Alex a un utente del web, il quale ha chiesto cosa fosse accaduto tra la Duran ed il suo ex.

L'attore non ha affermato se si tratti dell'ex marito della sua compagna, ma in molti credono che si tratti proprio di lui.

In passato a 'Domenica Live' Delia aveva parlato dell'ex marito come di un uomo violento sia dal punto di vista psicologico che fisico. Interpellato da Barbara D'Urso, l'uomo in questione aveva rigettato ogni accusa, dichiarando che quelle delle modella erano solo illazioni. Non è tutto, perché una successiva risposta di Alex ha fatto credere che la colluttazione sia stata più pesante di quanto si possa pensare, visto che si parla anche di una visita di Delia al pronto soccorso.

Delia al pronto soccorso

Usare il condizionale è d'obbligo in questa circostanza: pare che Delia sia stata al pronto soccorso e un utente, avendola vista, ha chiesto ad Alex le condizioni di salute della fidanzata. Non è chiaro se l'aggressione dell'ex sia precedente alla visita e dunque se i due eventi siano collegati, ma la donna ha avuto bisogno di alcune cure. "Fortunatamente sta bene, ha avuto solo una slogatura al polso e qualche ematoma", ha detto Belli, che pare essere molto protettivo nei confronti della sua donna.

Durante l'esperienza a Temptation Island Vip, Alex, dopo aver visto la vicinanza di Delia ad un tentatore non ha fatto mistero della sua forte gelosia. Nonostante ciò, al falò di confronto i due hanno capito di non poter fare a meno dell'altro e sono usciti più forti che mai, al contrario di quanto accaduto a Serena e Pago. La consapevolezza del loro amore li ha resi più forti, tanto che i due hanno superato insieme anche questa nuova aggressione.

Non è escluso che i due diano, in seguito, qualche particolare in più o magari cercheranno di lasciarsi alle spalle questo spiacevole incidente non parlando più della questione.