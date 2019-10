Questa sera 5 ottobre in prime time su Canale 5 ritorna l'appuntamento con il talent show Amici Celebrities condotto da Maria De Filippi. La puntata è stata registrata ieri pomeriggio negli studi Elios e le anticipazioni ufficiali rivelano che ci sarà un momento decisamente imperdibile che vedrà protagonista Filippo Bisciglia, reduce dal litigio avvenuto nella precedente puntata con la padrona di casa del talent show Mediaset.

Il conduttore di Temptation Island si inginocchierà davanti alla De Filippi per chiederle scusa dopo la lite.

Le scuse di Filippo Bisciglia a Maria De Filippi dopo lo scontro ad Amici

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che nel corso della seconda puntata di Amici Celebrities, Filippo è arrivato a mettere in discussione la serietà della produzione, ritenendo che avessero favorito la sua avversaria Francesca Manzini.

Un'accusa che ha fatto sbottare duramente la De Filippi, la quale non ha gradito che Filippo mettesse in discussione il lavoro di oltre 300 persone.

''Io non ho problemi a litigare con te in tv anche se siamo amici'', aveva detto la De Filippi visibilmente infastidita mentre Bisciglia riteneva che non lo facesse parlare. Stasera, però, nel corso della terza puntata di Amici in onda su Canale 5 vedremo che Filippo tornerà di nuovo sui suoi passi e durante una performance chiederà scusa alla conduttrice.

Gli spoiler del programma rivelano che Filippo mentre sta cantando ''Roma non fu la stupida stasera'' si inginocchierà al cospetto della conduttrice e cambierà anche il testo della canzone dicendo: ''Filippo non fa lo stupido stasera''. La regina degli ascolti di Canale 5 lo perdonerà nonostante l'affronto della scorsa settimana?

Gli spoiler sulla terza puntata di Amici Celebrities: fuori altri due vip dalla gara

In attesa di vedere questa fatidica scena in televisione, vi anticipiamo che anche questa sera nel corso della puntata di Amici Celebrities, ci saranno due concorrenti che verranno eliminati definitivamente dalla gara.

Il primo sarà Ciro Ferrara mentre il secondo sarà Raniero Di Monaco. In giuria, invece, vi segnaliamo la presenza del grande Albano Carrisi che decreterà i verdetti della serata assieme a Platinette, Ornella Vanoni e Giuliano Peparini.

Quella di questa sera sarà anche l'ultima puntata di questa prima edizione di Amici in versione 'Vip' condotta da Maria De Filippi. A partire dalla prossima settimana, infatti, il talent show sarà condotto da Michelle Hunziker che prenderà definitivamente il posto della padrona di casa attuale e condurrà il talent show per le restanti tre puntate di questa stagione che sta riscuotendo una media di circa 3.3 milioni di spettatori.