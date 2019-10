È passato quasi un mese da quando è uscito il primo libro di Giulia De Lellis, sempre ai vertici di tutte le classifiche di vendita sin da quando era disponibile soltanto in pre-ordine. Oggi 5 ottobre, mentre si trova in Asia con il compagno Andrea Iannone, l'infuencer ha deciso di svelare un retroscena inedito di quello che ha raccontato soprattutto sull'ex Damante. Ad un giornalista che le ha chiesto se si è sentita davvero libera di un peso dopo aver lasciato il dj, la ragazza ha risposto che alcune delle cose che ha inserito nel romanzo sono arricchite di particolari fantasiosi.

La De Lellis torna a parlare di Damante: 'Niente di insopportabile'

Prima ancora che uscisse "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza", sul web circolavano anticipazioni su alcune cose poco lusinghiere che Giulia De Lellis aveva scritto su Andrea Damante. Per giorni, infatti, sul web non sai è parlato d'altro che della parte del romanzo nella quale la giovane ha tirato in ballo le abitudini alimentari e sportive che era costretta a seguire quando faceva coppia con il siciliano.

Oggi che il suo primo progetto editoriale si è rivelato un successo, l'influencer ha cominciato a ridimensionare parte di quello che ha raccontato soprattutto sul rapporto tormentato con l'ex tronista di Uomini e donne. In una recente intervista che ha rilasciato a "La Stampa", per esempio, la 23enne ha risposto in modo inaspettato al giornalista che le ha chiesto se si è sentita davvero libera dopo che ha chiuso con il dj.

Facendo riferimento al passaggio del libro in cui cita l'ossessione per la cura del corpo che aveva Andrea, la ragazza ha detto: "Quella era una battuta romanzata, messa lì con ironia". "Non era nulla di insopportabile, altrimenti non ci sarei stata insieme tre anni. Anch'io uso un sacco di creme. Forse è stato più un sollievo per lui non avermi più tra le p...".

Parole d'amore per Andrea Iannone

Se la storia con Andrea Damante è ormai un capitolo chiuso (che, però, le è servita per fare il record di vendite in libreria), quella che sta vivendo da qualche mese con Iannone sembra rendere davvero felice Giulia.

La giovane, infatti, non perde occasione per parlare bene del fidanzato, che in più occasioni ha definito come un vero e proprio principe azzurro.

Sempre a "La Stampa", a riguardo la De Lellis ha dichiarato: "Sto con un uomo incredibile, non con un bambino". Alcuni fan hanno interpretato queste parole della romana come una frecciatina neppure troppo velata all'ex tronista di Uomini e Donne, ovvero colui che l'ha tradita ed oggi è diventato il protagonista del suo primo chiacchierato romanzo "Le corna stanno bene su tutto.

Ma io stavo meglio senza".