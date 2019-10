La rottura tra Francesco Chiofalo ed Antonella Fiordelisi non sarebbe mai avvenuta e a quanto pare sembrerebbe una situazione creata ad hoc per pura visibilità. Oggi, alcuni dubbi sulla fine della loro relazione sarebbero venuti alla luce proprio grazie ad Amedeo Venza che ha pubblicato alcune Instagram Stories. Infatti, secondo il noto influencer Francesco e Antonella sarebbero tornati insieme da tre settimane e che avrebbero preso in giro il loro pubblico. Insomma che cosa accadrà? Avranno il coraggio di esporre la verità dei fatti?

La rottura tra Francesco e Antonella sarebbe fake: le dimostrazioni di Venza

Francesco Chiofalo ed Antonella Fiordelisi sarebbero stati visti insieme. In queste ultime ore, infatti, Amedeo Venza ha lanciato una segnalazione sul suo profilo Instagram: "Siccome le prese in giro non piacciono a nessuno e grazie al cielo con i social si possono spalancare gli occhi anche sulle persone che si mostrano per quelle che non sono, vi comunico che Francesco e Antonella sono tornati insieme da tre settimane!

E quei poveracci che fanno le challenge si svegliassero!". Insomma il noto influencer ha detto la sua sulla presunta rottura fake dei due ex protagonisti di Temptation Island, incitando le persone che hanno fatto la challenge sui social "Antonella perdona Francesco" di non farsi prendere per il naso e di guardare in faccia alla realtà. Insomma sarà davvero così? Come reagiranno i followers della coppia? Non ci rimane che scoprirlo prossimamente.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Temptation Island

Chiofalo accusato di 'body shaming' e interviene Aurora Ciorbi

Nel frattempo Francesco Chiofalo è stato bersagliato per aver fatto del 'body shaming' in privato ad una donna di nome Martina Riccio. Come riporta Il Sussidiario gli insulti indirizzati a Martina sarebbero stati molto gravi: "Sei di una bruttezza unica, sei fidanzata? No perché tocca dare l'oscar a quell'uomo che sta insieme a te". Poi, Chiofalo ha continuato ad offendere la donna, inviandole un messaggio vocale: "Sei grassa, devi fare una dieta.

Hai il doppio mento, ti si strusciano le cosce, devi dimagrire perché fai male ad essere chiatta e non dai il buon esempio". La donna ha risposto al vocale con grande maturità e fermezza: "Io sono una donna con la D maiuscola e che tira su una famiglia. Tu invece chi sei? Fossi stata una giovane ragazza insicura dopo tutto quello che mi hai detto non so cosa sarebbe accaduto". Come se non bastasse, Martina ha raccontato di aver subito minacce di querela da parte di Chiofalo e che quello che ha pubblicato sarebbe soltanto una piccola parte degli insulti che ha ricevuto.

In questa faccenda è intervenuta Aurora Ciorbi, l'ex compagna clandestina di Chiofalo che ha preso le difese di Martina: "Purtroppo conosco bene il soggetto, mi dissocio di essere stata con un uomo del genere. Forza Martina, i valori che hai tu lui non sa neanche che cosa siano".