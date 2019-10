Cambio di programmazione per Amici Celebrities. La trasmissione di Canale 5, dedicata ai personaggi famosi del piccolo schermo italiano, sta riscuotendo un ampio successo. Puntata dopo puntata, gli indici auditel superano di gran lunga i 3 milioni di telespettatori nonostante la concorrenza di Mamma Rai. Ma a partire dalla prossima settimana le cose cambieranno. Maria De Filippi se ne andrà e al suo posto ci sarà la splendida Michelle Hunziker. Ormai ci avviciniamo al gran finale, presto scopriremo chi vincerà questa prima edizione dello spin-off del famigerato Amici di Maria.

Cambio programmazione per Amici Celebrities: Michelle Hunziker rimpiazza Maria De Filippi

La quarta puntata di Amici Celebrities non andrà in onda su Canale 5 il prossimo sabato 12 ottobre. Se si consulta la guida tv ufficiale di Mediaset si evince che in questa data verrà trasmesso un film con Blake Lively e Harrison Ford 'Adaline - L'eterna giovinezza'. Si apprende, inoltre, che il talent show è stato spostato al mercoledì sera, alle ore 21.36 circa.

Il motivo per cui i vertici Mediaset hanno deciso di cancellare la messa in onda al 12 ottobre è dovuto, molto probabilmente, alla partita di calcio. Sabato sera, infatti, la nazionale italiana sarà impegnata nelle qualificazioni degli Europei 2020 e il match sarà trasmesso sul primo canale della tv di Stato.

Ma questo non è l'unico cambio previsto all'interno del contenitore di Amici Celebrities.

Attraverso il portale Davide Maggio si apprende che, dopo la puntata del 5 ottobre, Maria De Filippi lascerà il posto da conduttrice. A rimpiazzarla sarà la biondissima Michelle Hunziker. L'ex presentatrice del Festival di Sanremo 2018, proprio come previsto inizialmente, prenderà il timone del programma di Canale 5.

Eliminati Amici Celebrities, fuori anche Ciro e Raniero nella terza puntata

Attualmente non si sa con certezza se la programmazione verrà ripristinata al sabato sera nella seguente settimana oppure se resterà permanentemente al mercoledì.

Tuttavia, mancano sempre meno puntate alla finalissima di Amici Celebrities. Nel terzo appuntamento sono stati eliminati anche Ciro Ferrara e Raniero Monaco. Ormai il cerchio si stringe e nella quarta puntata conosceremo i nomi degli altri concorrenti che dovranno abbandonare il talent show. Ad arricchire l'appuntamento di mercoledì 9 ottobre ci penseranno anche alcuni ospiti celebri.

Su MediasetPlay, ma anche su Witty Tv e all'interno del portale a pagamento Infinity Tv, è possibile riguardare in streaming le puntate precedenti di Amici Celebrities.

Basterà attendere la messa in onda in diretta su Canale 5, dopodiché sarà disponibile la replica online.