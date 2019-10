Continua il successo delle vicende ambientate a Puente Viejo su Canale 5. Gli spoiler delle nuove puntate che gli affezionati de Il Segreto avranno modo di vedere tra qualche settimana in Italia annunciano il folle piano di Severo Santacruz. Il latifondista, infatti, darà ordine di fabbricare una bomba per distruggere Francisca Montenegro, rea di aver messo i bastoni tra le ruote alla sua attività imprenditoriale.

Il Segreto: Francisca vuole distruggere Severo

La faida tra Severo e Francisca (Maria Bouzas) entrerà nel vivo nel corso delle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni de Il Segreto annunciano che la matrona deciderà di far fallire l'azienda del suo acerrimo nemico. Per fare ciò, la Montenegro deciderà di entrare nel settore del riso per venderlo ad un prezzo minore di quello del Santacruz.

Proprio quest'ultimo sarà costretto ad affidarsi ad uno strozzino per risollevarsi dalla crisi finanziare e pagare gli operai della risaia. In questo modo, la dark lady si preparerà a distruggere il suo nemico di vecchia data. Passati alcuni giorni, Severo (Chico Garcia) capirà che dietro tutto questo c'è la mano di Francisca, sebbene né sua moglie né i coniugi Leal diano credito a questa possibilità.

Il sindaco e la maestra saranno certi che che ormai non esiste più motivi per farsi la guerra tra il latifondista e la moglie di Raimundo (Ramon Ibarra).

Il Santacruz dà l'ordine di costruire una bomba

Negli nuovi appuntamenti de Il Segreto, in programma nelle prossime settimane, il padre di Carmelito non avrà sufficienti prove per dimostrare la colpevolezza di Francisca, sebbene questo non gli impedisca di precipitarsi alla Villa per gettarle addosso tutto il suo disprezzo.

In questa occasione, Severo se la prenderà anche con il vecchio locandiere, in quanto difenderà la diabolica moglie. Ma ecco arrivare il colpo di scena: il Santacruz sarà talmente disperato da ordinare agli uomini del defunto Molero di fabbricare una bomba per vendicarsi della Montenegro.

Prudencio chiede aiuto a Saul

Nel frattempo Prudencio (Jose Milan) si metterà in contatto con suo fratello Saul (Raul Beranl), trasferitosi a Roma insieme alla moglie Julieta Uriarte (Claudia Galan).

Qui il maggiore degli Ortega inviterà suo fratello a congelare il prestito fatto a Severo per almeno un anno per aiutarlo ad uscire dai problemi finanziari, in cui è piombato dopo il fallimento della risaia. Una richiesta che purtroppo non potrà essere esaudita in quanto l'uomo sarà ancora sotto l'egemonia della Montenegro. Quali conseguenze avrà il piano del latifondista? In attesa di scoprire cosa succederà a Puente Viejo, si ricorda che la soap opera va in onda tutti i giorni su Canale 5.