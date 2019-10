Lo scorso mercoledì 9 ottobre Francesca Manzini ha dovuto abbandonare Amici Celebrities. L'eliminazione della speaker radiofonica ha creato il malcontento in studio per una parte del pubblico presente in studio. Di conseguenza anche sul web è nata una sorta di polemica.

Secondo molti telespettatori la Manzini sarebbe dovuta restare in gara. Al suo posto al termine della prima sfida persa dai blu, sarebbe dovuto finire a rischio eliminazione Emanuele Filiberto.

A finire nel mirino dei social non c'è stato solo il compagno di squadra dell'imitatrice, ma anche Platinette.

In queste ore Francesca Manzini dopo aver letto un brutto commento indirizzato ad Emanuele Filiberto e alla giurata ha deciso di rispondere una volta per mettere, in modo da mettere a tacere le polemiche.

Francesca Manzini sbotta: 'A tutto c'è un limite'

Un utente per ribadire che l'eliminazione di Francesca Manzini era sbagliata, ha utilizzato delle parole piuttosto forti verso uno dei membri della giuria ed un concorrente della squadra blu di Amici Celebrities: "Platinette va a letto con il Principe, non si può sentire cantare".

Di fronte al commento di cattivo gusto, è intervenuta la diretta interessata: "Questo non te lo permetto, finché si scherza ok ma a tutto c'è un limite". L'ex concorrente del reality di Canale 5 seppur sia rimasta sorpresa della sua eliminazione ha difeso Emanuele Filiberto, etichettandolo come una bella persona. Di Platinette invece, ha detto che è un grande professionista.

Senza troppi giri di parole la Manzini ha riferito che nella vita ognuno a modo suo è un'artista anche il pescivendolo che espone la sua merce per presentarla ai suoi clienti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Amici Di Maria

Infine, la speaker radiofonica ha dichiarato che il prossimo mercoledì guarderà con molto entusiasmo la sua prima puntata da casa e tiferà per il migliore.

Amici: tagliato lo scontro tra Filiberto e Scarpati

Secondo le anticipazioni di alcuni talpe durante la scorsa puntata di Amici Celebrities, Emanuele Filiberto e Giulio Scarpati avrebbero avuto uno scontro acceso. Mercoledì però i telespettatori non hanno assistito a nulla di tutto ciò, da qui l'ipotesi che la lite sia stata tagliata dagli autori del programma.

A quanto pare i due avrebbero avuto uno scontro piuttosto duro, che avrebbe portato il giurato a dire al concorrente dei blu: "Magari usa il cervello, la prossima volta". A quanto pare questa non sarebbe stata l'unica parte tagliata: ne avrebbero fatto le spese anche Platinette e Ornella Vanoni con alcune battute sulla coppia Bisciglia-Camassa. Inoltre, sarebbe stato abbreviato anche l'intervento del comico Pucci a causa del breve tempo a disposizione.