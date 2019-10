Chi segue l'avvincente sceneggiato Una vita è sempre pronto ad assistere a colpi di scena. Il pubblico nelle nuove puntate italiane, dovrà dire addio a Pena Cervera (Adrian Castineiras). Precisamente nel capitolo numero 878, il proprietario de La Deliciosa abbandonerà Acacias 38 da solo per intraprendere un percorso rischioso che potrebbe farlo passare a miglior vita. Il produttore di cioccolato sparirà dal quartiere senza salutare la sua promessa sposa Flora Barbosa (Alejandra Lorenzo), con la certezza che il loro amore essendo reale resisterà nonostante la distanza.

Il Cervera desta dei sospetti alla sorella di Inigo, la pasticciera si tranquillizza

Negli episodi in programma su Canale 5 tra qualche mese, purtroppo i telespettatori assisteranno all’ennesima uscita di scena di un personaggio. Si tratta di Pena Cervera, che dopo aver portato parecchio scompiglio ad Acacias 38, se ne andrà via. Prima di prendere questa drastica decisione, l’uomo riceverà una telefonata dal contenuto misterioso.

Il vero Cervera spiazzato dalla conversazione avuta, inizierà ad assumere uno strano atteggiamento che non passerà di certo inosservato a Flora. La pasticciera infatti si confiderà subito con Lolita, dicendole che forse il suo fidanzato vuole mettere fine alla loro relazione. Nonostante questa titubanza, la Barbosa deciderà di vederci chiaro iniziando a frugare nei vestiti di Pena per scoprire cosa nasconde.

Agendo in tale maniera la sorella di Inigo entrerà in possesso di un costoso anello. A questo punto Flora crederà che il suo fidanzato abbia intenzione di fissare la data del loro matrimonio, soprattutto quando verrà a conoscenza che ha anche acquistato dei biglietti per una crociera. La ragazza quindi smetterà di porsi delle domande, con la certezza che il suo amato non vede l'ora di diventare suo marito.

La partenza di Pena, Flora su tutte le furie

L’intuito di Flora non troverà riscontro, poiché nel corso di un dialogo in cui sarà presente anche Antonito, il Cervera farà sapere alla fidanzata di dover prendere parte alle ricerche di un tesoro che includeva anche l’anello che possiede. In poche parole Pena dovrà recarsi in Africa per eseguire un ordine del padre Cesar. Il vero Cervera intenzionato ad unirsi agli altri esploratori, inviterà la sua amata ad attenderlo per circa dodici mesi.

Flora non sarà per niente felice della scelta presa da Pena, infatti farà il possibile per fargli cambiare idea. I litigi tra i due aumenteranno sempre di più, al tal punto che il Cervera per non avere ulteriori discussioni regalerà alla Barbosa la sua parte de La Deliciosa, dopo aver pensato che potrebbe perdere la vita durante la spedizione. Pena abbandonerà il paese iberico senza salutare nessuno, compresa Flora.

Quest’ultima andrà su tutte le furie quando Antonito le dirà che il suo amato è partito senza nessun preavviso. La sorella di Inigo pur essendo stata delusa profondamente, sarà decisa a rintracciare Pena a tutti i costi. Per concludere Lolita e il primogenito di Ramon inviteranno la pasticciera ad organizzare una gara di dessert, con l’intento di farle dimenticare il Cervera.