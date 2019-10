La quinta puntata di Temptation Island Vip ha riservato ai telespettatori tanti colpi di scena. Alex Belli è finito nel mirino del web. L'accusa nei confronti dell'attore è quella di aver pronunciato delle frasi poco carine sulla fidanzata Delia Duran.

Tutto è iniziato durante il falò dei ragazzi al quale erano presenti anche Gabriele Pippo, Pago e Alex Belli. Quest'ultimo dopo aver visto dei video riguardanti la sua compagna, ha dato luogo ad una vera e propria scenata di gelosia.

Addirittura il concorrente ha cercato di emulare il gesto di Ciro Petrone, scappando dal villaggio dei fidanzati per raggiungere quello delle ragazze.

Pochi attimi dopo, Alex Belli dopo esserse stato calmato da Alessia Marcuzzi ha deciso di ricercarsi nel pinnettu per vedere altri filmati della sua fidanzata. Al termine della visione l'attore di Centovetrine ha chiamato la single Veronica per fare due chiacchiere.

Lo sfogo di Belli e la relazione del web

"Sono abituato a prendere le cose, farle mie e viverle. Nella vita sono una persona che ti prende e ti dice stop, il giochino è finito": queste le parole utilizzate da Alex Belli con la single, per sfogarsi. Di fronte a tali affermazioni è rimasta spiazzata anche Veronica, che in tutti i modi ha cercato di far ragionare il concorrente. L'attore poi ha aggiunto: "Sono un geloso possessivo, non posso vedere la mia donna in quelle situazioni".

Proprio quest'ultima frase ha scatenato l'ira del web. Molti telespettatori hanno espresso un giudizio negativo su Alex Belli. L'attore è stato accusato di aver utilizzato dei termini troppo forti verso la sua donna, seppur avesse ragione. Altri utenti hanno criticato il fatto che Alex abbia provato in ogni modo a scoppiare in lacrime, ma invano. Infine, sono arrivati degli attacchi anche per copiato da Ciro Petrone il tentativo di scappare dal villaggio.

Alex, te lo dico da "Donna", se continui a ripetere sta cosa de " io mi prendo le Cose e me le porto via"...finisce male. Piccolo consiglio pratico, portate Na cipolletta quando, x motivi di scena, devi piagne... Una lacrima in croce è utile! 😉#temptationislandvip — Elettra (@Elettra_11) 7 ottobre 2019

Alex Belli pensava di replicare la fuga di Ciro ma il potere della fuerza de los mares è già stato preso e quindi via a recitare come peggiore attore non protagonista. #temptationislandvip — Requiem for a dream (@vedoefacciocose) 7 ottobre 2019

Tuttavia Alex Belli dopo essersi sfogato, visto che il docu-reality è giunto al termine ha confidato alla single di voler pensare a se stesso senza dare adito alla gelosia nei confronti di Delia Duran.

Nuova frecciatina di Mila Suarez

Dopo aver visto il percorso di Alex Belli e Delia Duran a Temptation Island, Mila Suarez ha lanciato l'ennesima stoccata al suo ex fidanzato. L'ex gieffina ha ringraziato tutti i fan per averle strappato un sorriso con i loro commenti ironici su Delia e Alex. Uno in particolare recita così: "Il percorso di Mr Centovetrine e Delia avrebbe avuto un senso, solo se tra le tentatrici ci fosse stata lei".

Ricordiamo, che nei giorni scorsi la Suarez tramite un'intervista al settimanale Nuovo ha ribadito che secondo lei, la coppia è interessata solo allo spettacolo e non alle dinamiche del programma.