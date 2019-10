Nella mattinata dell'8 ottobre a Mattino 5 si è parlato del comportamento ostile di alcuni vip nei confronti dei paparazzi. In merito all'argomento, dopo aver parlato di Lady Diana che spesso si è rivolta alla stampa per finire sui tabloid inglesi, è stata mostrata una clip di uno sfogo di qualche tempo fa di Belen Rodriguez, dopo la quale il paparazzo Maurizio Sorge ha rivolto delle critiche alla showgirl argentina.

Nel video mandato in onda si vede la più grande di casa Rodriguez battibeccare con un paparazzo, poiché stanca di essere sempre pedinata dai fotografi. Una volta tornati in studio è scoppiata la polemica: Maurizio Sorge, senza troppi peli sulla lingua, ha detto che l'argentina deve la sua notorietà proprio ai fotografi. Di fronte a queste affermazioni è intervenuta Federica Panicucci, la conduttrice di Mattino 5, che ha speso subito delle belle parole verso la Rodriguez: "Senti Maurizio, che tu mi dica che Belen deve dire grazie solo a voi, no".

La conduttrice ha riferito che secondo lei Belen in quell'occasione aveva avuto una reazione forte solo perché arrivata al culmine.

A nulla sono servite le parole di Federica Panicucci con il suo ospite. Sorge ancora una volta ha ribadito il suo pensiero sulla showgirl, tanto da confermare che Belu sia diventata famosa grazie alle paparazzate con Fabrizio Corona, Stefano De Martino e Andrea Iannone.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Belen Rodriguez

La sua bravura, secondo il paparazzo, passerebbe in secondo piano. A quel punto la Panicucci, anche se ha mostrato il sorriso sul volto, ha ribbatuto al suo ospite: "Se lo merita perché è bella e brava. Con i suoi scoop ci guadagnate anche voi". Ancora una volta la conduttrice di Mattino 5 ha saputo tenere testa ad una situazione che poteva terminare nel caos e nella polemica.

Maurizio Sorge: è scontro con Caprarica

Questa mattina per Maurizio Sorge è stata molto movimentata.

Che il paparazzo avesse il dente avvelenato si era già notato poco prima di parlare di Belen Rodriguez, poi il fotografo è stato protagonista di uno scontro acceso con il collega Antonio Caprarica. Quest'ultimo ha dichiarato che alcuni fotografi sbagliarono quando fotografarono Lady Diana pochi istanti dopo il tragico incidente in Francia. Al quel punto Maurizo Sorge ha ribattuto che i paparazzi hanno solo svolto il loro lavoro, tanto non avrebbero potuto aiutarla.

La replica di Caprarica non si è fatta attendere: "È una frase inaccettabile". In poco tempo tra i due è arrivata una serie di botta e risposta, con Maruzio Sorge che più volte ha punzecchiato il giornalista.