Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le nuove puntate americane di Beautiful, la storica soap opera che continua ad ottenere dei risultati d'ascolto a dir poco positivi sia in patria che da noi in Italia. Possiamo svelarvi che, nel corso dei prossimi episodi, che vedremo in onda su Canale 5 tra qualche mese, assisteremo ad un nuovo durissimo momento di crisi che riguarderà la coppia composta da Brooke e Ridge e questa situazione farà in modo che Shauna si intrometta nel rapporto tra i due, tanto che questa volta farà cedere alla passione il primogenito di casa Forrester.

Beautiful, gli spoiler delle puntate americane: Brooke e Ridge in crisi

Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful, infatti, rivelano che Ridge rimarrà a dir poco senza parole nel momento in cui scoprirà che Brooke è stata l'artefice dei documenti che assieme ad Hope avrebbe voluto far firmare a Thomas per l'adozione del piccolo Douglas.

Un atteggiamento che Ridge non gradirà per niente e proprio per questo vedremo che tra lui e Brooke ci sarà un durissimo scontro, dove lui paragonerà l'atteggiamento della Logan nei confronti di Thomas a quello che Stephanie ha avuto per anni nei confronti della stessa Brooke.

La situazione di crisi tra i due, farà sì che Shauna ne approfitti per passare del tempo con Ridge e questa volta il suo piano andrà in porto.

Le anticipazioni americane di Beautiful, infatti, rivelano che Shauna e Ridge si lasceranno andare alla passione e tra i due ci sarà un intenso bacio, questa volta del tutto consenziente.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni che arrivano dalle nuove puntate di Beautiful in onda in questi giorni in America rivelano che ci potrebbe essere anche un clamoroso lutto riguardante uno dei personaggi storici della soap opera a stelle e strisce.

Un personaggio di Beautiful potrebbe morire

Si vocifera, infatti, che si assisterà alla morte di un personaggio chiave della soap, di cui però al momento non è stato ancora svelato il nome anche se la puntata in questione verrà trasmessa negli Stati Uniti d'America il prossimo 8 novembre.

I fan della soap opera non escludono che, a perdere la vita nel corso dei nuovi episodi di Beautiful, possa essere la giovane Flo.

Un indizio chiave è arrivato da parte dell'attrice stessa che veste i panni di Flo, la quale ha rivelato sui social che, per un po' di tempo, sarà impegnata con la realizzazione di un nuovo film, le cui riprese si terranno in Australia e questo potrebbe impedirle di essere anche sul set della soap opera americana. Vi terremo aggiornati, nelle prossime settimane, su quelli che saranno i risvolti di questo 'giallo' che interesserà i protagonisti di casa Forrester.