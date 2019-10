Clamorosi colpi di scena accadranno nelle prossime puntate de Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra ambientata in un piccolo borgo iberico. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane, in onda tra qualche settimana sui teleschermi di Mediaset, si soffermano su Maria Castaneda, interpretata dall'attrice spagnola Loreto Mauleon. La sorella di Matias, infatti, accetterà la proposta di Fernando Mesia di trasferirsi a La Havana senza prima avvisare Francisca Montenegro.

Il Segreto: Maria perde l'uso delle gambe

Maria prenderà una decisione inaspettata dopo essere stata brutalmente coinvolta nell'attentato alle nozze di Fernando (Carlos Serrano) e la sua promessa sposa. Se quest'ultima perirà in seguito alle gravissime ferite riportate, la sorella di Matias scoprirà di aver perso l'uso delle gambe dopo alcuni giorni di coma.

Gli spoiler de Il Segreto rivelano che la Castaneda sarà così destabilizzata da rifiutare addirittura l'aiuto dei congiunti.

Inoltre la donna disprezzerà i consigli del saggio Don Berengario. L'unico a starle vicino con la forza sarà il Mesia che darà l'impressione di essere vittima di gravi rimorsi di coscienza nei suoi confronti. Ma ecco che la situazione si capovolgerà a favore del figlio di Olmo (Iago Garcia) quando giungerà la notizia di un grave incidente.

Fernando vuole che la Castaneda si trasferisca a La Havana

Stando alle trame italiane de Il Segreto in onda nelle prossime settimane su Canale 5, si evince che il Mesia penserà di trasportare Maria in un luogo sicuro dopo il terribile incidente costato la vita ad Adela Arellano (Ruth Llopis).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Proprio quest'ultima morirà in seguito alla rottura dei freni, fatti manomettere da Francisca, della macchina su cui viaggiava con Irene Campuzano. Di conseguenza la Castaneda, intimorita dalla faida in corso tra la matrona e Severo (Chico Garcia), si farà convincere da Fernando a trasferirsi a La Havana, la tenuta avuta in dono da Maria Elena al momento delle nozze.

La sorella di Matias lascia la Villa senza salutare Francisca

Raimundo (Ramon Ibarra) si dimostrerà favorevole alle intenzioni di Maria.

Per questo motivo la sorella di Matias (Ivan Montes), insieme ad Esperanza e Beltran, si allontaneranno dalla Villa senza nemmeno salutare la Montenegro, in modo da non sentire le proteste. Ma la matrona non starà con le mani in mano appena scoprirà che la Castaneda è scappata con un uomo che lei reputa instabile mentalmente. Possiamo svelare che Francisca avrà ragione in quanto la pazzia di Fernando tornerà prepotentemente a galla.

Cosa succederà? In attesa di saperlo, si precisa che la soap opera è in onda tutti i giorni dalle ore 16:10 su Canale 5.