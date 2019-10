Le puntate americane di Beautiful di fine ottobre saranno caratterizzate da importanti novità negli equilibri tra le famiglie Forrester e Logan. Non ne sarà escluso il matrimonio di Ridge e Brooke, che da diverse settimane è entrato in una crisi apparentemente insanabile. La coppia ha iniziato a litigare a causa delle diverse vedute su Thomas, soprattutto in merito alla custodia su Douglas. E la situazione è andata persino peggiorando dopo la scoperta della notte che lo stilista ha trascorso insieme a Shauna Fulton nell'appartamento sopra il Bikini Bar.

Brooke, infatti, non ha affatto gradito tale notizia, arrivando a battibeccare con la neo-rivale in occasione del trapianto di rene di Katie (donatole niente meno che da Flo). Ma come si evolverà questa vicenda? Stando alle anticipazioni della prossima settimana, Ridge e Shauna avranno altre occasioni per vedersi, scambiandosi anche il primo bacio condiviso.

Beautiful anticipazioni: Shauna e Ridge sempre più vicini

Nella storia di Beautiful, i matrimoni non durano mai a lungo e i primi a conoscere questa abitudine sono proprio Ridge e Brooke.

La storica coppia si è lasciata innumerevoli volte, salvo poi tornare insieme, convolando ancora a giuste nozze. Le puntate di fine ottobre sembrano confermare l'ennesima grave crisi tra i genitori di RJ. Ridge, infatti, continuerà a non gradire l'atteggiamento di Brooke nei confronti di Thomas, arrivando persino a paragonare il loro rapporto con quello esistente in passato tra la stessa Logan e l'indimenticabile Stephanie.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Ma la svolta inaspettata potrebbe arrivare in occasione della festa di Halloween, organizzata da Eric e Quinn. In tale occasione, infatti, saranno invitati sia Ridge che Shauna. Ricordiamo che quest'ultima è una carissima amica della Fuller, che conosce fin dai tempi di Las Vegas. Gli spoiler della settimana che si apre il 28 ottobre rivelano che Shauna e Ridge romperanno una situazione imbarazzante e si scambieranno un bacio condiviso.

Trame americane: Ridge si trasferisce a villa Forrester

Secondo quanto riportano le anticipazioni americane di Beautiful, i problemi di Ridge e Brooke saranno confermati anche dai prossimi movimenti dello stilista. Dopo un durissimo litigio con la moglie, lui si era trasferito per qualche giorno a casa di Steffy, chiedendole di accogliere anche Thomas. Lei, però, non era ancora pronta a perdonare il fratello, motivo per cui nei prossimi giorni ci sarà un'ulteriore variazione di domicilio.

Gli spoiler, infatti, rivelano che Ridge si trasferirà a villa Forrester insieme al figlio e a Douglas. In questo modo, il bambino verrà allontanato da Brooke e Hope, che però non sembreranno affatto disposte a rassegnarsi a rinunciare alla sua custodia.