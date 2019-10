Nonostante si stia facendo in quattro per promuovere il nuovo disco "Fortuna", Emma Marrone ammette di non essere in forma: l'intervento che ha subito circa un mese fa, ha provato tanto l'artista fisicamente perché è stato doloroso. Nelle tante interviste che sta rilasciando in questi giorni, la cantante ha ricordato ai fan che sta incontrando in varie città d'Italia che è ancora fragile, ben lontana dalla "camionista" che sono abituati a vedere.

Emma torna a parlare della malattia: 'Sto bene, recupero pian piano'

Ieri, venerdì 25 ottobre, su Rai 1 è andata in onda un'intervista inedita che Emma Marrone ha rilasciato a Vincenzo Mollica per "Tv7". Oltre a promuovere il nuovo album "Fortuna" (già ai vertici delle classifiche a due giorni dall'uscita), la pugliese ha parlato anche del problema di salute che l'ha costretta a fermarsi a settembre scorso, e l'ha fatto con la solita discrezione e riservatezza.

Al giornalista che le ha chiesto come sta oggi, la 35enne ha risposto: "Sto bene. Mi sto riprendendo pian piano. Non posso fare da subito la matta".

Ricordano l'operazione che ha subito neppure un mese fa a Bologna, l'artista ha aggiunto: "È stato un momento delicato e molto doloroso. Mi ero prefissata che mi sarei rimessa in piedi subito perché avevo pronto un disco troppo bello. Questo mi ha aiutata".

Ad aver spinto la "Brown" a tornare subito in pista dopo l'intervento, è stato l'amore per la musica: le canzoni contenute nell'album che è uscito lo scorso 25 ottobre, sono stato il motore del recupero in tempi record della vincitrice di Amici.

Il messaggio per i fan: 'Non sono ancora quella di prima'

Al sito di Fanpage che l'ha interpellata anche su come sta facendo a spostarsi ogni giorno in una città diversa per gli instore del disco, a rilasciare interviste e a chiacchierare con i fan agli eventi, la Marrone ha fatto sapere: "Sto cercando di accontentare tutti, ma mi auguro che le persone si rendano conto che non è passato neppure un mese dall'intervento".

"Spero abbiano la sensibilità di fare le cose con calma perché, è vero che sto in piedi, ma non sono la stessa camionista di prima, ma un bicchiere di cristallo. Sono molto delicata", ha aggiunto Emma di recente.

Come aveva dichiarato già qualche giorno fa, la cantante ha sì recuperato velocemente le forze dopo l'operazione, ma non è ancora in grado di fare la vita frenetica di prima. La salentina, per esempio, per un lungo periodo non potrà fare concerti perché il suo fisico ha bisogno di più tempo per tornare al 100% e consentirle di fare quello che vuole sul palco.

Anche per questo motivo, "Fortuna" per ora non avrà un tour: l'unico live in programma nei prossimi mesi, è quello del 25 maggio all'Arena di Verona, dove l'artista festeggerà con i fan presenti il suo 36esimo compleanno.